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Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 09:03 | Son Güncelleme

Hatay’da yaşayan 42 yaşındaki down sendromlu Nesrin Aşık’ın, 25 yıllık gelinlik giyme hayali, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Orontes Lions Kulübü ile Antakya Şehir Kulübü’nün organize ettiği temsili düğünle gerçekleştirildi.Antakya Şehir Kulübü’ndeki düğünde gelinlik giyen Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Hatay’da yaşayan 42 yaşındaki down sendromlu Nesrin Aşık’ın, 25 yıllık gelinlik giyme hayali, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Antakya Orontes Lions Kulübü ile Antakya Şehir Kulübü’nün organize ettiği temsili düğünle gerçekleştirildi.
Antakya Şehir Kulübü’ndeki düğünde gelinlik giyen Aşık, en büyük hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Düğünde Aşık’ı yalnız bırakmayan ailesi ve yakınları müzik eşliğinde doyasıya eğlendi. Gecede down sendromlu gençlerin "zeybek" oynaması düğüne katılanlardan büyük alkış aldı.
Gerçekleşen temsili düğün öncesi açıklamada bulunan 42 yaşındaki down sendromlu Nesrin Aşık, “Gelinlik giyeceğim için çok heyecanlıyım. Elimde de çiçek olacak, başımda taç olacak, harika olacak” dedi.
Kardeşi Nesrin Aşık’ın kendisine annesinin emaneti olduğunu ve elinden geldiğince tüm hayallerini gerçekleştirmeye çalıştığını ifade eden abla Zerin Aşık, “Kardeşimin 25 yıllık gelin olma hayalini gerçekleştirme safhasını yaşıyoruz. Çok mutluyum, çok keyif alıyor, bu hayalini gerçekleştirdiğim için inanılmaz derecede mutluyum. Zaten yüzünden de gözünden de okunuyor kardeşim inanılmaz derecede mutlu ve ben bu hayali gerçekleştirerek ben onun mutluluğuyla da daha da mutlu oluyorum. Biz annemle birlikte yaşıyorduk, annemizi 3 yıl önce kaybettik, ikimiz birlikte yaşıyoruz. Onun hem annesi, hem ablası, arkadaşı, sırdaşı ne derseniz, güzel bir dünya kurduk onunla. Ve onunla bu hayatı adım adım en güzel şekilde, onun mutlu olabileceği şekilde gerçekleştirmeye çalışıyorum. Dilerim de mutlu oluyordur ama yüzünden de okunuyor, hissediyorum ben onu” dedi.
Down sendromluların normal bir insandan farklarının olmadığının altını çizen Aşık, “Down sendromlu çocukların normal insanlardan hiçbir farkı olmadığını görüyorum, onlar da bizimki gibi aynı duyguları hissediyorlar. Aynı hayalleri, gerçekleri, istekleri var. Normal bir insandan hiçbir farkları yok hatta artı bir fazlaları var. Onlara elimizi uzatıp, bu hayatı onlara da adım attırabilirsek çok çok mutlu olacaklar ve bizler de zaten o mutluluğu birlikte paylaşacağız. Lütfen tüm insanlarımıza bunu söylemek istiyorum, down sendromluları da bir birey olarak görerek, hayata katmaya çalışalım” dedi.
Gerçekleşen temsili düğüne katılan davetlilerden elde edilen gelirin, down sendromlu ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı öğrenildi.

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu

Down sendromlu Nesrin’in 25 yıllık gelinlik hasreti gerçek oldu
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