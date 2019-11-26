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Down sendromlu öğrenciler salon hokeyiyle tanıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 14:40 | Son Güncelleme

Down sendromlu öğrenciler salon hokeyiyle tanıştırıldı

Amasya'da devam eden Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap karşılaşmalarında, down sendromlu öğrenciler misafir edildi.

Amasya Spor Salonu'nda devam eden müsabakalarda Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü ile Kahramanmaraş Hokey arasında oynanan maç öncesi down sendromlu öğrenciler sahaya sporcularla birlikte girerek, maçın başlama vuruşunu yaptı.

Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Kaptanı Gökhan Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, down sendromlu öğrencilerle ilgili farkındalık oluşturabilmek için organizasyonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kaya, 2019 Gönüllülük Yılı kapsamında down sendromlu öğrencilerle hokeyi tanıştırmak istediklerini, bu kapsamda down sendromlu öğrencilerin başlama vuruşu yaptığını belirterek, "Onların bizim hayatımızda önemli bir yeri olduğu için böyle bir etkinlik yaptık." diye konuştu.

Kılıçaslan Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Fatih Camcı da öğrencilerin etkinlikten mutlu olduğunu dile getirerek, "Toplumda bu öğrencilerin var olduğunu, bu öğrencilerle ilgili toplumda bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bunu bir fırsat olarak gördük" ifadesini kullandı.

Maçın sonunda Amasya Belediyesi Gençlik Spor Kulübü, Kahramanmaraş Hokey'i 10-2 mağlup etti.

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Anahtar Kelimeler:
Amasya Down sendromlu öğrenciler Salon hokeyi

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