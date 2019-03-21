HABER

Down sendromlu öğrenciler temsili polis oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 15:58 | Son Güncelleme

Sakarya'da, Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinliği kapsamında down sendromlu ve diğer özel öğrenciler trafik polisi yeleği giyerek temsili polis olmanın mutluluğunu yaşadı

Sakarya'da, Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören down sendromlu ve diğer özel öğrenciler, "Down Sendromu ve Farkındalık Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte temsili polis oldu.

Serdivan ilçesindeki eğitim merkezinde gerçekleştirilen programda, trafik polisi yeleği giyen çocuklara polisler tarafından "trafik denetleme" kartı ile kırmızı düdük verildi. Çocuklar ayrıca trafik hakkında bilgilendirildi.

Merkezin müdürü Metehan Serbest, etkinlikle "Down Sendromu ve Farkındalık Günü"ne dikkati çekmek istediklerini söyledi.

Her yıl yaklaşık 3 bin down sendromlu çocuğun dünyaya geldiğini dile getiren Serbest, "Bizler, çocuklarımızı toplumla birlikte hareket etmek için hazırlamalı, onları yaşamın gerçek unsuru haline getirmeliyiz. Onlara toplumda yer vermeli, çalışmaları, üretmeleri için fırsatlar sunmalıyız. Gerçek fırsatlar onları tanıyarak yapabilecekleri işleri, içlerindeki potansiyeli fark etmekten geçer." diye konuştu.

Konuşmaların ardından polis ekipleri tarafından polis arabaları ve motosikletlerine bindirilen çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Etkinliğe, Serdivan Kaymakamı Muhsin Çatmadım, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, polis ekipleri, öğretmenler ve veliler katıldı.

İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü İnanılmaz anlar! Dev balina dalgıcı yuttu, geri tükürdü
Nevruz Bayramı kutlanıyorNevruz Bayramı kutlanıyor
Nevruz coşkusu Mesir’le renklendiNevruz coşkusu Mesir’le renklendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu ve Farkındalık Günü etkinlik Nilüfer Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi sakarya trafik polisi

En Çok Okunan Haberler

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

MİT görevlisi: 'Yeşil' ile telefonda görüştüm

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.