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Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 10:11 | Son Güncelleme

Ankara’da down sendromlu Rabia Süer’in gelin olma hayali, düzenlenen davullu zurnalı düğünle gerçek oldu.Down sendromlu 23 yaşındaki Rabia Süer’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu.

Ankara’da down sendromlu Rabia Süer’in gelin olma hayali, düzenlenen davullu zurnalı düğünle gerçek oldu.
Down sendromlu 23 yaşındaki Rabia Süer’in gelinlik giyme hayali temsili düğünle gerçek oldu. Rabia için Keçiören’in Çaldıran Mahallesi’nde belediyeye ait salonda düğün organize edildi. Gelin arabasıyla salonun önüne gelen Rabia, misafirlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Gelin arabasından inerken Rabia’ya damatlığıyla ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti. Senelerdir giymeyi hayal ettiği gelinliği giymenin sevincini yaşayan Rabia, alkışlar eşliğinde salona girdi. Dans etmek için sahneye çıkan Rabia’ya amcası İsmail Süer ve ağabeyi Hüseyin Süer eşlik etti. Takı töreninin yapılmadığı düğünde yüzlerce mahalleli ve akrabalarıyla doyasıya dans eden Rabia, Ankara oyun havası çaldığında doyasıya eğlendi. Rabia’nın temsili düğün törenine CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün

Down sendromlu Rabia’ya telli duvaklı düğün
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