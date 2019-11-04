Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Erdoğan'ı görmek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi. Antalya'da Ferhat - Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i, sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'deki azmi görünce antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 16 yaşında milli takım sporcusu olan Alperen, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Günde iki antrenman yapan Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de Türkiye'yi temsil edecek. Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara hazırlanan Alperen, "Ben olimpiyatta birinci olmak istiyorum. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

YÜZME SPORU MEŞAKKATLİ VE MADDİ YÖNDEN AĞIR BİR SPOR' Anne Gülşen Menç, oğlunun şampiyonalarda Ankara Amatör Spor Adamları Spor Kulübü adına yarıştığını söyledi. Oğlunun toplamda 43 madalyası bulunduğunu dile getiren Gülşen Menç, Alperen'in Trisome Games 2020'de madalya kazanmasını arzuladıklarını belirtti. Maddi ve manevi konularda Alperen ile zaman zaman yalnız kaldıklarını hissettiklerine değinen Gülşen Menç, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek ile görüşmelerinde oğluna verdiği destek sözünü yerine getirmemesine üzüldüğünü söyledi. Belediye Başkanı Böcek ile görüşmelerini anlatan Gülşen Menç, şunları söyledi: "Her zaman tek başımıza mücadele ettik. Maddi destek almadık. Yüzme sporu meşakkatli ve maddi yönden ağır bir spor. Geçen mayıs ayında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeye gittik. Alperen'i çok sevdi. Maddi manevi destek olacağını, onun ağabeyi olarak yanında olacağını söylemişti. Biz de buna güvenerek bekledik ama bu süreçte Alperen İtalya'ya gitti. Kendi imkanlarımızla gittik. İtalya dönüşü görüşmek istedik. Kendisine ulaşamadık. Hiçbir şekilde dönüş yapılmadı. Alperen ile buna çok üzüldük. İsterdik ki bize olumlu ya da olumsuz dönüş yapsınlar, bizi dinlesinler. Nisan 2020'de olimpiyat var. Alperen hazırlıklarına devam ediyor, Trisome Games'te ülkemizi temsil edecek. Alperen bizim çocuğumuz ama milli sporcu olduğu için hepimizin çocuğu."