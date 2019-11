Down sendromlu şampiyon yüzücünün hayali Erdoğan'ı görmek

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazanan down sendromlu milli yüzücü Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de altın madalya hedeflediğini söyledi. 18 yaşındaki milli sporcu, "Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.

Antalya'da Ferhat - Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları Alperen, down sendromlu olarak dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i, sosyalleşmesi için 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Kurstaki yüzme eğitmenleri, sporcu ışığı gördükleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu'yla buluşturdu. İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışan Karayılanoğlu, Alperen'deki azmi görünce antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara 15 yaşında katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye şampiyonlukları kazandı. 16 yaşında milli takım sporcusu olan Alperen, 3 yılda 26 Türkiye şampiyonluğu kazandı. Günde iki antrenman yapan Alperen Menç, 'Down Sendromlu Sporcuların Olimpiyat Oyunları' olarak kabul edilen 'Trisome Games 2020'de Türkiye'yi temsil edecek. Antalya'da 31 Mart-7 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek oyunlara hazırlanan Alperen, "Ben olimpiyatta birinci olmak istiyorum. Benim tek isteğim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek" dedi.