TOSSFED tarafından Türkiye ve Avrupa’da çeşitli yarışmalarda madalya kazanan down sendromlu sporcular için ödül töreni düzenlendi. Hünerleriyle ödül törenini adeta şölene çeviren sporculardan Gökhan Kotan, "Bu sezon da bayrağımızı göklere çekip İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum. Efsanelerimi konuşturmak istiyorum" dedi.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TOSSFED) tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü dolayısıyla Türkiye ve Avrupa’da madalya almış özel çocuklar için ödül töreni düzenlendi. Down sendromlu gençler ve çocuklar ile aileleri bu anlamlı günde bir araya geldi. Program, Milli yüzücü Rana Bağdat’ın "Don’t Let Me Down" şarkısını seslendirmesiyle başladı. Ardından Milli sporcu Gökhan Kotan saz çalarak büyük alkış aldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan TOSSFED Asbaşkanı Ensar Kurt, 14 branşta çocuklar, gençler ve yetişkinlere spor yaptıran bir federasyon olduklarını belirtti. Son 15 yılda gerek engelliler, gerekse özel sporcular için manevi desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’na teşekkür eden Kurt, "2020’de Down Sendrom Olimpiyatları’nın ikincisi Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da yapılacak. Yaklaşık 2 bine yakın down sendromlu sporcu 8 branşta yarışacak, sporcularımız orada ülkemizi temsil edecekler" şeklinde konuştu.