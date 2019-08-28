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Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

Down sendromlu Sedanur'a sürpriz doğum günü kutlaması

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, 20 yaşındaki down sendromlu Sedanur Demir'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, ilçede yaşayan Demir için doğum günü programı düzenledi.

İlçe Jandarma Komutanı Yasin Bulut, yüzme hocası Mukadder Mustafa Cin ve beraberindekilerle Sedanur Demir'in evine giden Çatal, hep birlikte doğum günü pastasını kesti.

Abdullah Çatal, doğum gününü kutladığı Demir'e Beşiktaş forması hediye etti. Mutluluğu gözlerinden okunan Sedanur Demir de Çatal ve beraberindekilere teşekkür ederek, Beşiktaş için tezahürat yaptı.

Sedanur'un annesi Saliha Demir, organizasyonu düzenleyen Belediye Başkanı Çatal ile beraberindekilere teşekkür ederek, "Kızımla çok mutluyum. Öyle bir kızım var ki dünya pırlantası." dedi.

Abdullah Çatal da herkesin birer engelli adayı olduğunu belirterek, engellilerin ülkenin geleceği olduğunu söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Down Sendromu KASTAMONU Taşköprü

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