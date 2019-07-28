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Down sendromlu Şehima'nın düğün hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 23:10 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, down sendromlu Şehima Ekşi'nin (29) gelinlik giyip, düğün yapma hayali, ailesi ve sevenleri tarafından gerçekleştirildi. Cemile ve Kenan Ekşi çiftinin kızları için yaptığı düğünde, Şehima ve yakınları doyasıyla eğlendi.  Başiskele'nin Kullar Mahallesi'nde oturan Cemile ve Kenan Ekşi çiftinin kızları down sendromlu Şehima Ekşi'nin gelin olup, düğün yapma hayalini ailesi ve komşuları gerçekleştirdi.

Selda Hatun TAN/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, down sendromlu Şehima Ekşi'nin (29) gelinlik giyip, düğün yapma hayali, ailesi ve sevenleri tarafından gerçekleştirildi. Cemile ve Kenan Ekşi çiftinin kızları için yaptığı düğünde, Şehima ve yakınları doyasıyla eğlendi.

Başiskele'nin Kullar Mahallesi'nde oturan Cemile ve Kenan Ekşi çiftinin kızları down sendromlu Şehima Ekşi'nin gelin olup, düğün yapma hayalini ailesi ve komşuları gerçekleştirdi. Ekşi çifti, Şehima için komşularıyla birlikte düğün organizasyonu yaptı. Davetiye bastırılıp, mahallede dağıtıldı. Düğünde, Şehima süslenen gelin arabasıyla evinden alındı, ardından düğün konvoyu yapıldı. Kullar Fetih Kültür Merkezi'nde yapılan düğüne Şehima, babası Kemal Ekşi ile birlikte giriş yaptı. Babasıyla dans eden Şehima'nın ellerine kına yakıldı. Yakınları tarafından takı takılmasının ardından Şehima ve yakınları doyasıya eğlendi. Şehima'yı gelinlik içinde gören birçok kişi gözyaşlarına hakim olamadı.

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