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Down sendromlu Serkan'ın deve tutkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:17 | Son Güncelleme

Aydın'da down sendromlu Serkan Öztepe, babasının kendisi için aldığı ve "Abdülhey" ismini verdiği deveyle güreşlere katılıyor - Serkan Öztepe: - "Benim için deve sevgi demek. On numaradır devem. Abdülhey ile arkadaş gibiyiz. Ama kızdı mı çok aksi oluyor" - Devecilerden Mustafa Ali Yüksel: - "Deve güreşlerinin neşesidir Serkan. 'Beton Serkan' dedin mi tanımayan yoktur"

FERDİ UZUN - Aydın'ın Söke ilçesinde down sendromlu Serkan Öztepe (30) babasının kendisi için aldığı deveyle, güreş arenalarına çıkıyor.

Söke'de down sendromlu dünyaya gelen Serkan Öztepe, babasının ve dedesinin devecilikle ilgilenmesi nedeniyle çocukluğunu bu hayvanların içinde geçirdi. Güreşleri izlemeye de giden Öztepe'nin develere ilgisi ve sevgisi yıldan yıla arttı.

Bu tutkusunun oğlunu daha çok yaşama bağladığını gören Süleyman Öztepe, onun için bir deve satın aldı. Serkan Öztepe'nin "Abdülhey" adını verdiği deve, çok iddialı olmasa da hem Aydın hem de diğer illerdeki güreş arenalarında rakiplerinin karşısına çıktı.

Duruşundan dolayı "Beton Serkan" adıyla anılmaya başlanan Serkan Öztepe, deve güreşi festivallerinin neşesi haline geldi.

Güreş başlamadan önce devesinin başından bir an olsun ayrılmayan Öztepe, cazgırın anons etmesiyle büyük heyecanla "Abdülhey" ile arenaya çıkıyor. Neredeyse tüm seyircilerin tanıdığı Öztepe, alkış ve tezahüratlarla karşılanıyor.

Devesi güreşe başladığında "Hadi oğlum Abdülhey" diye bağıran Öztepe'nin heyecanı dikkati çekiyor.

- "Abdülhey ile arkadaş gibiyiz"

Serkan Öztepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devesini çok sevdiğini, onun yanında mutlu olduğunu söyledi.

Öztepe, "Benim için deve sevgi demek. On numaradır devem. Cazgır bağırdığı zaman devemi alır çıkarım sahaya. Sahaya çıktığımda çok heyecanlanırım. Abdülhey ile arkadaş gibiyiz. Ama kızdı mı çok aksi oluyor. İnattır biraz." ifadelerini kullandı.

- "Develer güreşince Serkan yerinde duramıyor"

Baba Sülayman Öztepe de devenin bakımıyla oğlunun ilgilendiğini, zorlandığı durumlarda kendisine yardımcı olduklarını ifade etti.

Oğlunun sağlık sorunundan dolayı hiçbir zaman isyan etmediğini, Allah'tan gelene şükrettiklerini dile getiren Öztepe, şöyle konuştu:

"Kaderimiz buymuş. Böyle geldi böyle de devam ediyor. Serkan'ın deveye sevgisi yıldan yıla artınca, biz de bu işe iyice sarıldık, daha çok bağlandık. Çünkü Serkan bu işi çok seviyor. Serkan'a bir iş söylersen kolay kolay yapmaz ama 'Deve güreşi var' dersen sabah erkenden kalkar. Develer güreşince Serkan yerinde duramıyor. Çok insancıldır. Down sendromlu olabilir ama o benim için çok özel. Nereye gitsem onu yanımda götürürüm. Kahveye gitsem dahi yanımdadır."

Beslediği develeri güreştiren Mustafa Ali Yüksel de "Serkan bizim arkadaşımız, kardeşimizdir. Deve güreşlerinin neşesidir Serkan. Bu sahaların nasıl bir cazgırı olmazsa olmazsa Serkan da olmadan olmaz. 'Beton Serkan' dedin mi tanımayan yoktur. Çanakkale'den Ege'ye kadar tanıyanı vardır." dedi.

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abdülhey beton serkan down sendrom güreş

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