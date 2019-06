Down sendromlu Sevcan’ın düğün hayali gerçek oldu

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan down sendromlu Sevcan Tekin’in gelinlik giyip düğün yapma hayali gerçek oldu. Belediye Başkanı gelin arabası diye makam aracını verdi, ilçe kaymakamı düğüne katılarak takı taktı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşayan down Sevcan Tekin gelinlik giyip düğün yapma hayali için ilçenin kaymakamından belediye başkanına kadar herkes seferber oldu. Sembolik düğün için yapılan hazırlıklarda Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş, makam aracını vererek down sendromlu Sevcan için süslenip gelin arabası yapıldı. Olayı duyan tüm ilçe halkının da destekleriyle sembolik düğün için tüm hazırlıklar tamamlandı. Sembolik düğünde temsili damat ise Sevcan’ın büyük ablasının oğlu oldu. Genç çiftin sahneye çıkması ve pastanın kesilmesi ile düzenlenen düğüne Saray İlçe Kaymakamı Adnan Tezcan da katılarak down sendromlu Sevcan’a takı taktı. Takı merasiminden sonran geç saatlere kadar süren düğünde Sevcan unutulmaz bir gece yaşadı.



