Down Sendromlu Sümeyye’nin gelinlik hayali gerçek oldu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sarıyer’de yaşayan ve en büyük hayali gelinlik giymek olan down sendromlu Sümeyye Üçtaş (22) İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde kendisi için düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyip, doyasıya eğlendi. Kızının büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Aysun Uçtaş, “Kızım düğünlere gittikçe, gelinlik gördükçe, ben de giyineceğim diyordu. Bu gece sabaha kadar uyumadı, gelinliği bekledi. Çok mutluyuz” dedi.

İstanbul Sarıyer’de Kireçburnu’nda yaşayan downsendromlu Sümeyye Üçtaş’ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Uçtaş’ın hayalini bir ev sohbetinde AK Parti Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Gamze Demirtaş ile paylaşan anne Aysun Uçtaş’ın talebi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’a iletilince Sümeyye’nin hayali de gerçekleşti. Bayraktar’ın 'Sümeyye’nin duasını alın' talimatıyla harekete geçen Kadın Kolları önce Üçtaş’ın adına bir sembolik düğün organize etti. Düğün davetiyesi hazırlandı ve gelinliği alındı. Cumartesi günü de İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde, Sümeyye için temsili düğün töreni düzenledi.