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Down Sendromlu Sümeyye’nin gelinlik hayali gerçek oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

İSTANBUL Sarıyer’de yaşayan ve en büyük hayali gelinlik giymek olan down sendromlu Sümeyye Üçtaş (22) İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde kendisi için düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyip, doyasıya eğlendi.

Down Sendromlu Sümeyye’nin gelinlik hayali gerçek oldu

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Sarıyer’de yaşayan ve en büyük hayali gelinlik giymek olan down sendromlu Sümeyye Üçtaş (22) İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde kendisi için düzenlenen temsili düğünde gelinlik giyip, doyasıya eğlendi. Kızının büyük mutluluk yaşadığını söyleyen anne Aysun Uçtaş, “Kızım düğünlere gittikçe, gelinlik gördükçe, ben de giyineceğim diyordu. Bu gece sabaha kadar uyumadı, gelinliği bekledi. Çok mutluyuz” dedi.

İstanbul Sarıyer’de Kireçburnu’nda yaşayan downsendromlu Sümeyye Üçtaş’ın gelinlik giyme hayali gerçek oldu. Uçtaş’ın hayalini bir ev sohbetinde AK Parti Sarıyer Kadın Kolları Başkanı Gamze Demirtaş ile paylaşan anne Aysun Uçtaş’ın talebi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Salih Bayraktar’a iletilince Sümeyye’nin hayali de gerçekleşti. Bayraktar’ın 'Sümeyye’nin duasını alın' talimatıyla harekete geçen Kadın Kolları önce Üçtaş’ın adına bir sembolik düğün organize etti. Düğün davetiyesi hazırlandı ve gelinliği alındı. Cumartesi günü de İBB Sarıyer Kültür Merkezi’nde, Sümeyye için temsili düğün töreni düzenledi.

ARKADAŞLARI DA KATILDI

AK Parti Sarıyer Belediye Meclis Üyesi Adayı Yıldız Didem Aykut, törende Sümeyye’nin hayalini duyduklarında hem duygulandıklarını hem de gerçekleştirmek için can attıklarını söyledi. Salih Bayraktar da hayatı güzelleştiren anlardan birine hep birlikte tanıklık ettiklerini kaydetti. Sembolik düğün törenine Sümeyye Üçtaş’ın ailesi, akrabaları ve downsendromlu arkadaşlarının aileleri de katıldı. Düğünde Sümeyye’nin kınası yakıldıktan sonra davetlilere pasta ikram edildi. Sümeyye için özel olarak takı töreni de düzenlendi. Sümeyye ve tüm davetliler müzik eşliğinde halay çekerek doyasıya eğlendi.

KIZIM SABAHA KADAR UYUMADI

Downsendromlu kızı için düzenlenen düğün için çok mutlu olduğunu belirten anne Aysun Üçtaş: “Gerçekten çok güzel oldu. Bu kadar kalabalık olacağını zannetmemiştim. Kızımın hayalleri gerçekleşti. Aslında çok dile getirmiştim ama imkânım yoktu, yapamıyordum. Sağ olsun Salih başkanım yardımcı oldu. Kızım düğünlere gittikçe, gelinlik gördükçe, ben de giyineceğim diyordu. Dün gece sabaha kadar uyumadı, gelinliği bekledi. Akrabalarımız ve engelli arkadaşları da katıldı. Doyasıya eğlendik. Herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Down Sendromlu Sümeyye’nin gelinlik hayali gerçek olduDown Sendromlu Sümeyye’nin gelinlik hayali gerçek oldu

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