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Down sendromlu Umut'un hayali ses yarışmasına katılmak

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:16 | Son Güncelleme

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan, gitar ve darbuka çalmayı öğrenen down sendromlu Umut Turan, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasına katılarak şarkıcı Murat Boz ile düet yapmak istiyor - Turan: - "Sesim müziğe yatkın, kesinlikle hepsi bana döner. Umudum onlar" - Özel eğitim öğretmeni Ayfer Kızılkaya: - "Büyüdükleri zaman çocuklar farklı ilgi alanlarında, farklı ortamlarda olmak istiyor. Toplumun içinde yer edinip 'Biz de varız' diyorlar. Çocuklarımızı bu yönde destekleyecek yaşam evlerine ihtiyaç var"

İSTANBUL (AA) - KÜBRA KARA - Müzik tutkunu down sendromlu 24 yaşındaki Umut Turan, özel bir televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasına katılarak hünerlerini sergilemek istiyor.

Küçük yaşlarda müziğe ilgi duymaya başlayan Turan, gitar ve darbuka çalmayı öğrendi. Müzik öğretmeniyle gitar eşliğinde şarkı söyleyen Turan, Karadeniz türküleri de seslendiriyor.

Şevval Sam'dan, Kazım Koyuncu'ya kadar birçok sanatçının şarkısını enstrüman eşliğinde söyleyen Turan, Şişli'deki bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde eğitim görüyor.

Turan, AA muhabirine, müziği çok sevdiğini belirterek, "En çok sevdiğim sanatçı Murat Boz, sevdiğim şarkısı ise 'Özledim.' Murat Boz'un bütün müziklerini dinliyorum. Kaç defa sosyal medya üzerinden kendisine yazdım ama bir cevap gelmedi. Tek hayalim Murat Boz'u görmek ve onunla şarkı söylemek." dedi.

- "Sesim müziğe yatkın"

Turan, özel televizyon kanalında yayınlanan ses yarışmasına katılarak Murat Boz'la düet yapmak istediğini ifade etti.

Hayalinin sanatçı olmak olduğunu dile getiren Turan, "Hocamla beraber yarışmaya katılmak istiyorum. Yarışmacı olarak katılıp sahnede Murat Boz'un 'Özledim' şarkısını söylemek istiyorum. Eğer Murat Boz dönerse, ileride başka şarkı da söyleyeceğim. Sesim müziğe yatkın, kesinlikle hepsi bana döner. Umudum onlar. Yarışmadaki bütün sanatçıları tanıyorum, birisi Hadise, diğeri de Beyazıt. Beyaz'ın da eskiden bütün programlarını severek izliyordum." diye konuştu.

Turan'a rehabilitasyon merkezinde müzik eğitimi veren müzik terapisti Yaren Güven de derslere ilk başladığında Umut'ta bir ışık gördüğünü anlattı.

Umut'un bütün şarkılara eşlik ettiğini aktaran Güven, "Darbuka çalıyor ve ritm kulağı da olunca bu sefer özel ders yapmaya başladık, şarkılar söyledik. Murat Boz'a olan ilgisini de duyunca bu defa daha çok üstünde durmaya başladık. İnşallah sesini duyuracağız. Müzikle ileri gitmek istiyor. Hep Murat Boz'dan şarkı söylüyor. Onun yanı sıra Karadeniz türkülerini de çok söylüyor." ifadesini kullandı.

- "Yaşam evlerine ihtiyaç var"

Özel eğitim öğretmeni Ayfer Kızılkaya da rehabilitasyon merkezlerinin yanı sıra bazı belediyelerde olan yaşam evlerinin artırılmasının önemli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Küçük çocuklarımızla ritm çalışmaları, ortak dikkat çalışmaları yapıyoruz. Onları günlük yaşama katmaya çalışıyoruz ama büyüdükleri zaman çocuklar farklı ilgi alanlarında, farklı ortamlarda olmak istiyorlar. Toplumun içinde yer edinip 'Biz de varız.' diyorlar. Umut'un müziğe yeteneği var, çok güzel ahşap da boyuyor. Çocuklarımızı bu yönde destekleyecek yaşam evlerine ihtiyaç var."

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down sendromlu murat boz O Ses Türkiye Özel Eğitim Öğretmeni Ayfer Kızılkaya

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