HABER

Down sendromlu ve görme engelli çocuklar, EXPO 2023 alanında fidan dikti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 18:42 | Son Güncelleme

Down sendromlu ve görme engelli çocuklar, EXPO 2023 alanında fidan dikti

Kahramanmaraş'ta down sendromlu ve görme engelli çocuklar ile öğrenciler, "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 alanına, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği öncülüğündeki çocuklar ile Ahmet Beyazıt Ana Sınıfı öğrencileri, Ertuğrulgazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ve Onikişubat Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi üniversite hazırlık öğrencileri, Onikişubat Belediyesi'nin organizasyonuyla, EXPO 2023 alanında bir araya geldi.

Şenlik ortamında geçen etkinlikte, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve öğrenciler, 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada onların geleceği adına fidanları toprakla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

EXPO 2023 Projesiyle şehrin bir marka ve dünya kenti haline geleceğini, alanın senenin 365 günü vatandaşa hizmet edecek şekilde tasarlandığını belirten Mahçiçek, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla yapılacak EXPO 2023 Onikişubat'ta, 26 bin ağaç, 80 bin de çalı formunda bitki toplamda 106 bin ağaç ve ağaçcık dikilmesinin planlandığını söyledi.

EXPO alanında bugüne kadar 3 bin ağaç, bin de çalı formunda bitki dikildiğini dile getiren Mahçiçek, bugün de 11 milyon fidan kampanyasıyla 150 ağacı daha çocukların elleriyle dikerek toprakla buluşturduklarını belirtti.

Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!Burası İstanbul Emniyet Müdürlüğünün bahçesi!
Evinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdiEvinde uyuyakalan genç ekipleri alarma geçirdi
Balıkesir’de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandıBalıkesir’de 86 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Expo 2023 fiidan Kahramanmaraş Toprak

En Çok Okunan Haberler

1300 TL verilecek! İşte şartlar

1300 TL verilecek! İşte şartlar

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Şoke eden bakirelik açıklaması! 'Esneğim...'

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Bu uyarıya dikkat! Önünde 'L' harfini görmeden ödeme yapmayın

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Türkiye sınır dışı etti, Yunanistan kabul etmeyince arada kaldı!

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Fatih’te ölü bulunan 4 kardeşin cenazesi teslim alındı

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na 'temel atmama töreni' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

İstanbul'da 'zehirlenme' alarmı! Hastaneye akın ettiler

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Arınç'ın damadı için verilen 'FETÖ' kararının gerekçesi açıklandı

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Dünyanın en pahalısı! Bir günde 5 kilogram topladı, zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'nda korkunç olay! Uçağın iniş takımları arasına bacağı sıkıştı

Atatürk Havalimanı'nda korkunç kaza!

Manisa'da sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

Sır olay! Günlerdir her yerde aranıyor

YPG/PKK'lıların EYP ile tuzakladığı motosiklet etkisiz hale getirildi

Komandolar, teröristlerin saldırı planını engelledi!

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Şanlıurfa'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bülent Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

Arınç'ın damadı, 'delil yetersizliğinden' beraata itiraz etti

İstanbul Fatih'te evlerinde ölü bulunan 4 kardeş son yolculuklarına uğurlandı

Türkiye'yi hüzne boğdular! Acı veda

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.