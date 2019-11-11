Down sendromlu ve görme engelli çocuklar, EXPO 2023 alanında fidan dikti

Kahramanmaraş'ta down sendromlu ve görme engelli çocuklar ile öğrenciler, "Doğa dostu şehir ve duyarlılık" ana temasıyla düzenlenecek EXPO 2023 alanına, "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında fidanları toprakla buluşturdu.

Kahramanmaraş Down Sendromu Derneği öncülüğündeki çocuklar ile Ahmet Beyazıt Ana Sınıfı öğrencileri, Ertuğrulgazi Görme Engelliler Ortaokulu öğrencileri ve Onikişubat Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi üniversite hazırlık öğrencileri, Onikişubat Belediyesi'nin organizasyonuyla, EXPO 2023 alanında bir araya geldi.

Şenlik ortamında geçen etkinlikte, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek ve öğrenciler, 150 fidanı toprakla buluşturdu.

Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, burada yaptığı konuşmada, öğrencilerle bir arada onların geleceği adına fidanları toprakla buluşturmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

EXPO 2023 Projesiyle şehrin bir marka ve dünya kenti haline geleceğini, alanın senenin 365 günü vatandaşa hizmet edecek şekilde tasarlandığını belirten Mahçiçek, "Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık" ana temasıyla yapılacak EXPO 2023 Onikişubat'ta, 26 bin ağaç, 80 bin de çalı formunda bitki toplamda 106 bin ağaç ve ağaçcık dikilmesinin planlandığını söyledi.

EXPO alanında bugüne kadar 3 bin ağaç, bin de çalı formunda bitki dikildiğini dile getiren Mahçiçek, bugün de 11 milyon fidan kampanyasıyla 150 ağacı daha çocukların elleriyle dikerek toprakla buluşturduklarını belirtti.

