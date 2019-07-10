Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu

İstanbul Ticaret Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mim Kemal Bülent Öke, down sendromlu bir kız babası olduğunu belirterek, "Engelli çocuklar belirli bir farklılığın karşımıza çıkmasıdır. Farklılıkları kabul etmenin zenginlik olduğunu anlamalısınız. Benim çocuğum aslında bana barış içerisinde nasıl bir arada yaşanır bunu öğretmiştir." dedi. Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı. Komisyona sunum yapan Mim Kemal Bülent Öke, 28 yaşında down sendromlu bir kız babası olduğunu söyledi. Öke, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının desteği ile İstanbul'da Yararlı Ceylanlar Kulübü adı altında bir rehabilitasyon merkezi kurduklarını, burada birçok engelliyle müzikli terapi konusunda hizmet verdiklerini anlattı. Öke, terapide şarkı, ritim ve folklorik gösteri olmak üzere üçlü bir sistem üzerinden ilerlediklerini dile getirdi.

-"En büyük sorun, toplumun bakışı" Engellilerle ilgili yaşanan en büyük sorunun, toplumun bu konuya bakış açısı olduğuna dikkati çeken Öke, bu kapsamda, engellilerle ilgili farkındalık yaratmak maksadıyla yayımlanan kamu spotlarına değinerek şunları kaydetti: "Farkındalığı geliştirmek için birtakım kamu spotları var ama bunlar olmazsa daha iyi olacak. Neden? Bunlar bizim çocuklarımızı da ebeveynlerimizi de çok rahatsız etmektedir. Bizim çocuklarımızın bir hassasiyeti var. Dinimize göre cesedin bile bir hassasiyeti vardır. Toplumda şöyle bir algı vardır: 'Evladım hayatta ne günah işledin de başına bu geldi', 'Bir şeyin kefaretini mi ödüyorsun sen' tarzında yaklaşımlar var, çok yanlıştır. Bunun giderilmesi lazım. Kamu spotlarını gördüğümde tüylerim diken diken oluyor. Orada da son derece çirkin bir engelli görüntüsü belirir ve 'Sizin de başınıza da gelebilir.' söylemleri dile getirilir. 'İleride ben de engelli olabilirim' diye engellilere sahip çıkmak, bir tür ticarettir, bir tür geleceğe yatırımdır ve bu son derece yanlıştır. Topluma bu şekilde anonsların yapılmaması lazım.