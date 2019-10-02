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Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.10.2019 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş: - "Dil ve konuşma terapistleri için süratle kadro açılmalı, istihdam için önlemler alınmalı"

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş, dil ve konuşma terapistleri için süratle kadro açılarak, istihdam için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Down sendromlu, otistik ve diğer gelişim bozukluklarına sahip bireyler ile ailelerinin sorunlarının tespiti ve çözümü için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Çelik, gelecek haftadan itibaren bazı illeri ziyaret edeceklerini belirterek, bu illere ailelerin sorunlarına daha faza vakıf olmak için gideceklerini ifade etti.

Komisyona bilgi veren İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı, Dil ve Konuşma Terapistleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Seyhun Topbaş, sağlık sistemi ve eğitim sistemi içerisinde dil ve konuşma terapistleri için yeterli istihdam olmadığını dile getirdi.

Bir düzen içerisinde değil, ancak gelişigüzel çok az sayıda istihdam yapıldığını söyleyen Topbaş, "40 hastanede dil ve konuşma terapisti var bildiğim kadarıyla. Ancak şu anda orada nasıl görev yapıyorlar, hangi ortamlarda nasıl çalışıyor, konsültasyonlar nasıl yapılır, özürlü çocukların raporları nasıl düzenlenir, bütün bunlarda bir belirsizlik hakim." dedi.

Bir dil ve konuşma terapistinin günde 40-50 hastaya baktığından bahsedildiğini anlatan Topbaş, "5-6 vakadan fazlasına bakamazsınız, terapi yapamazsınız, bunun fazlası mümkün değil." diye konuştu.

Dil ve konuşma terapistleri için süratle kadro açılarak, istihdam için önlemler alınması gerektiğini belirten Topbaş, "Okullarda da dil ve konuşma terapistleri istihdam edilmeli. Bunları sorun görüyoruz ve bu sorunlar olduğu sürece vermemiz gereken hizmetler yeterince verilemeyecektir." dedi.

Komisyon Başkanı Çelik de bazı tarama testlerinin, aşı gibi yasal olarak mecburiyet haline getirilebileceğini söyledi.

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