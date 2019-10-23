Down Sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komisyonu

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Atilla Cavkaytar, "Zihin ve gelişim yetersizlikleri olan küçüklerin bakıcı, bakımevi ve kreş sorunlarının çözümünde aileler yalnız kalıyor. Bu durum tükenmişlik duygusuna neden oluyor. Ailelere acil psikolojik destek gerekiyor." dedi.

Down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik başkanlığında toplandı.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cavkaytar, komisyona yaptığı sunumda, evinde zihin ve gelişim bozukluğu olan bireyler bulunan ailelerin, çocuğun sağlık sorunlarıyla ilgilenirken eğitim durumlarını geciktirdiğini ifade etti.

Cavkaytar, yaptıkları araştırmada zihin ve beden gelişimi yetersiz çocuğu olan annelerin büyük çoğunluğunun ilkokul mezunu ve ev kadını, babaların ise yarıya yakınının ilkokul mezunu ve büyük oranda beden gücüne dayalı ücretli çalışan olduğunu tespit ettiklerini söyledi.