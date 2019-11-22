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Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 20:14 | Son Güncelleme

Komisyon Başkanı Kemal Çelik:, - "Gelişmiş ülkelerde ne varsa daha iyisi Türkiye'de olacak. Sağlıkta belli bir noktaya geldik, eğitimde de inşallah yavaş yavaş geleceğiz. İnşallah hep beraber bu işi başaracağız"

KAYSERİ (AA) - TBMM Down Sendromlu ve Otistik Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu, Kayseri'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Kemal Çelik ve beraberindeki komisyon üyeleri, Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Melikgazi Özkar Özel Eğitim Uygulamaları Merkezi, Kayseri Kalesi, Selçuklu Müzesi ve Milli Mücadele Müzesi'ni ziyaret etti.

Kentteki bir otelde düzenlenen istişare toplantısında konuşan Çelik, 59 doğumdan birinin otizmli çıkabildiğini, konunun bu derece hassas olduğunu söyledi.

Erken tanı, müdahale ve eğitimin önemine dikkati çeken Çelik, ailelere ve eğitim camiasına çok büyük görevler düştüğünü belirtti.

Yerel yönetimlerin devreye girmesiyle Türkiye'de sahipsizlik sorununu gidereceklerini kaydeden Çelik, "Gelişmiş ülkelerde ne varsa daha iyisi Türkiye'de olacak. Sağlıkta belli bir noktaya geldik, eğitimde de inşallah yavaş yavaş geleceğiz. İnşallah hep beraber bu işi başaracağız." diye konuştu.

Down sendromu ve otizmle ilgili sunumun yapıldığı toplantıya Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, diğer protokol üyeleri ve aileler katıldı.

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Down sendromlu ve otistik bireylerin sorunlarını araştırma komis Milletvekili Kemal Çelik

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