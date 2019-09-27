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Down sendromlu Yusuf'a sürpriz doğum günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2019 20:39 | Son Güncelleme

KİLİS'te, daha önce hiç doğum günü kutlaması yapılmayan down sendromlu Yusuf Bozkır (6) için belediye çalışanlarınca sürpriz doğum günü partisi düzenlendi.

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, daha önce hiç doğum günü kutlaması yapılmayan down sendromlu Yusuf Bozkır (6) için belediye çalışanlarınca sürpriz doğum günü partisi düzenlendi. Yusuf etkinlikte pastasını üfleyip, doyasıya eğlendi.

Down sendromlu Yusuf Bozkır’ın hiç doğum günü kutlanmadığını öğrenen belediye çalışanları sürpriz bir etkinlik düzenlendi. Sosyal medya üzerinden yapılan çağrıya çok sayıda kişi düzenlenen sürpriz doğum günü kutlamasına destek verdi. Gıda Bankası'nda düzenlenen doğum günü partisine hediyelerle gelen çok sayıda kişi kapıdan giren Yusuf'u karşılayıp sevgi gösterisinde bulundu.

Sürpriz doğum günü için öncülük yapan Burcu Gülocak, "Yusuf'un, hiç doğum günü kutlamadığını öğrendik. Bunun üzerine doğum günü düzenlemeye karar verdik. Bugün Yusuf adına doğum günü organizasyonu yaptık. Yusuf'un daha önce hiç doğum günü olmamış, daha önce bu heyecanı hiç yaşamamış, ona unutamayacağı bir gün yaşatmak istedik. Bu konuda sosyal medyadan duyuru yaptıktan ve Kilis halkı büyük destek verdi" diye konuştu.

Yusuf’un annesi Gülandam Bozkır ise, "Yusuf’a hiç doğum günü kutlamadığımızı söyleyince, biz doğum günü yaparız dediler ve şu andaki güzellikler yaşandı" dedi.

İlk defa doğum günü kutlanan Yusuf Bozkır ise kendisi için hazırlanan pastadaki mumları üfleyip düzenlenen eğlenceye katıldı.

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