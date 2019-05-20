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Down sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:24 | Son Güncelleme

ANTALYA'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye Şampiyonu olan down sendromlu Alperen Menç(17), Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için haftada 5 gün kulaç atıyor.

Down sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da 3 yıldır katıldığı yüzme yarışlarında farklı kategorilerde 26 kez Türkiye Şampiyonu olan down sendromlu Alperen Menç(17), Avrupa Şampiyonası ve olimpiyatlarda ay yıldızlı bayrağı göndere çekebilmek için haftada 5 gün kulaç atıyor.
Antalya'da Ferhat- Gülşen Menç çiftinin ilk çocukları olan Alperen Menç, down sendromlu dünyaya geldi. Menç çifti, Alperen'i 8 yaşında yüzme kursuna gönderdi. Yüzme eğitmenleri, yeteneğini fark ettikleri Alperen'i antrenör Semra Karayılanoğlu ile buluşturdu.
İlk kez down sendromlu bir sporcuyla çalışmaya başlayan Karayılanoğlu, Alperen'in başarılı olacağını anladı ve antrenman sayısını haftada 5'e çıkardı.
15 yaşında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara katılmaya başlayan Alperen, sırt üstü, serbest, kurbağalama ve kelebek kategorilerinde Türkiye Şampiyonu oldu.
43 MADALYA KAZANDI
3 yılda 26 kez Türkiye Şampiyonu olan Menç, 16 yaşında da Milli Takıma girdi. Alperen Menç, ay yıldızlı bayrağı yurt dışındaki organizasyonlarda da göndere çekmek istiyor. Eylül ayında İtalya'da yapılacak Avrupa Şampiyonluğu'na hazırlanan Alperen Menç, “İlk hedefim Avrupa Şampiyonu olmak. Daha sonra da olimpiyatlara katılmak istiyorum. Ailemi ve antrenörümü gururlandırmak istiyorum. 43 madalyam var. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Allah izin verirse şampiyon olacağım" dedi.
'DAHA İYİ NOKTALARA GELECEK'
Antrenör Semra Karayılanoğlu, başarılı sporcusuyla yollarının 4 yıl önce kesiştiğini anlatarak, "İlk yıl antrenmanlar kaygıyla gerçekleştirdik. Bir yılın sonunda da Alperen'le 'yürürüz' dedik. Yetenekli olduğu ortaya çıktı. Algısı yüzmeyle arttı. Başarılar elde ettik. Derece odaklı çalışıyoruz. Aramda inanılmaz bir bağ oluştu, o benim çocuğum oldu. Disiplini elden bırakmıyorum. Yüz hareketlerimden ne yapmasını istediğimi anlar hale geldi. Küçük yaşta elde ettiği başarılar, ileride çok daha iyi noktalara geleceğini gösteriyor" diye konuştu.
AİLESİNİN GURUR KAYNAĞI
Alperen'in babası Ferhat Menç de oğluyla gurur duyduğunu söyledi. Alperen'in başarılarıyla çok mutlu olduklarını belirten Menç, “Yüzmeye başladıktan sonra algısı daha iyi açıldı. Derslerinde başarı arttı. Geçen yıl takdir getirdi. Üniversitede Spor Bilimleri'nde okumak istiyor" dedi.

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Down sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olduDown sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olduDown sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu olduDown sendromlu yüzücü, 3 yılda 26 kez Türkiye şampiyonu oldu

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