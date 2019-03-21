Down Sendromu Farkındalık Günü: ‘Birlikte Varız’

Türkcan kafede Down sendromlu bireylerin sürekli değil, dönüşümlü olarak çalıştığını söylüyor. Her biri emekleri karşılığı cüzi de olsa para kazanıyor. “Bu onları çok mutlu ediyor, çok kıymetli oluyor. ‘Kazandığım parayla bunu aldım hocam’ diyorlar, mutlu oluyorlar. Paraları değerli oluyor, vermek istemiyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ve gitmek için sabırsızlanıyorlar. Çocuklar doğru alanda konumlandırıldıklarında verimli olabiliyorlar.”

Kafe fikri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) ait. VOA Türkçe’ye konuşan ZİÇEV Kurum Sorumlusu Burcu Ünlü Türkcan projenin amacını şöyle anlatıyor: “Bir farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizin kendilerine olan güvenini kazanmaları, kendilerini yaşamın, iş yaşamının içinde hissetmelerini sağlamak.”

10 yıl boyunca Down sendromlularla çalışan psikolog Füsun Ersoy, bu mesajın önemine dikkat çekiyor. Ersoy’a göre en önemlisi down sendromluların toplumsal hayattan izole edilmemeleri. “Aile her türlü desteği verirse, benimserse, ailenin bir üyesi olarak onu kabul ederse ve sosyal ortamlardan soyutlamazsa çok gelişiyorlar.”

Ersoy Down sendromluların çocukken kendilerini diğer çocuklardan farklı görmediklerini söylüyor. Ama bu durum yaşları ilerledikçe değişiyor. “Gençlik döneminde o farkın farkında oluyorlar. Ama iyi yetiştirilirlerse, aile tarafından benimsenirse bu onlar için bir sorun olmuyor.”

Ersoy Down sendromlu bireylerin en çok ailenin ve sosyal çevrenin yaptığı şeyleri yapmak istediklerini söylüyor. “Evlenmek istiyorlar, mezun olup işe girmek istiyorlar, askere gitmek istiyorlar.”

Ersoy Down sendromluların sosyal zekalarının fazlasıyla geliştiğini ancak örneğin matematik zekalarının çok fazla gelişmediğini söylüyor. Para hesabı yaparken zorlanıyorlar. Ama duygusal yönleri fazlasıyla gelişmiş oluyor. “En büyük özellikleridir, hep mutlular. Ama o mutluluklarının yanında çok duygusal travmaları da olur. Ne kadar mutlularsa o kadar da duygusal anlamda zıt kutupları yaşayabiliyorlar ama çabuk unuturlar. Hemen onları eğlendirebilirsiniz, çok üzgün anında bile onun ilgisini çekecek bir şey bulup, o konuyu açıp veya bir eyleme geçerseniz hemen havaya girerler.”