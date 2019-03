Down Sendromu Farkındalık Günü: ‘Birlikte Varız’

Mersin’de 2015 yılı sonunda faaliyete geçen "Down Kafe” diğer kafelerden farklı. Burada Down sendromlu ve zihinsel yetersizliğe sahip bireyler çalışıyor. Kafe 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü düzenlediği bir etkinlikle kutluyor.

Kafe fikri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) ait. VOA Türkçe’ye konuşan ZİÇEV Kurum Sorumlusu Burcu Ünlü Türkcan projenin amacını şöyle anlatıyor: “Bir farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizin kendilerine olan güvenini kazanmaları, kendilerini yaşamın, iş yaşamının içinde hissetmelerini sağlamak.”

Türkcan kafede Down sendromlu bireylerin sürekli değil, dönüşümlü olarak çalıştığını söylüyor. Her biri emekleri karşılığı cüzi de olsa para kazanıyor. “Bu onları çok mutlu ediyor, çok kıymetli oluyor. ‘Kazandığım parayla bunu aldım hocam’ diyorlar, mutlu oluyorlar. Paraları değerli oluyor, vermek istemiyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ve gitmek için sabırsızlanıyorlar. Çocuklar doğru alanda konumlandırıldıklarında verimli olabiliyorlar.”