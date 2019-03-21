HABER

Down Sendromu Farkındalık Günü: ‘Birlikte Varız’

21.03.2019 01:13 | Son Güncelleme

Mersin’de 2015 yılı sonunda faaliyete geçen "Down Kafe” diğer kafelerden farklı. Burada Down sendromlu ve zihinsel yetersizliğe sahip bireyler çalışıyor. Kafe 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü düzenlediği bir etkinlikle kutluyor

Down Sendromu Farkındalık Günü: ‘Birlikte Varız’

Mersin’de 2015 yılı sonunda faaliyete geçen "Down Kafe” diğer kafelerden farklı. Burada Down sendromlu ve zihinsel yetersizliğe sahip bireyler çalışıyor. Kafe 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’nü düzenlediği bir etkinlikle kutluyor.

Kafe fikri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’na (ZİÇEV) ait. VOA Türkçe’ye konuşan ZİÇEV Kurum Sorumlusu Burcu Ünlü Türkcan projenin amacını şöyle anlatıyor: “Bir farkındalık yaratmak ve öğrencilerimizin kendilerine olan güvenini kazanmaları, kendilerini yaşamın, iş yaşamının içinde hissetmelerini sağlamak.”

Türkcan kafede Down sendromlu bireylerin sürekli değil, dönüşümlü olarak çalıştığını söylüyor. Her biri emekleri karşılığı cüzi de olsa para kazanıyor. “Bu onları çok mutlu ediyor, çok kıymetli oluyor. ‘Kazandığım parayla bunu aldım hocam’ diyorlar, mutlu oluyorlar. Paraları değerli oluyor, vermek istemiyorlar. Kendilerini iyi hissediyorlar ve gitmek için sabırsızlanıyorlar. Çocuklar doğru alanda konumlandırıldıklarında verimli olabiliyorlar.”

Kafe çalışanlarından Gözde Civaş iş hayatından son derece memnun: “Burayı çok seviyorum. Arkadaşlarım da burada çalışıyor. Bizimle çalışıyor. Parayı aldım, kazandım.”

Ezgi Yılmaz da işini çok sevdiğini söylüyor: “Çok kişi oluyorlar burada. Çay kahve filan ısmarlıyorum onlara. Çalışmak iyi geliyor. Okulumu bitirdim, mezun oldum. Şimdi evdeyim. Spor yapıyorum, jimnastik yapıyorum, havuza iniyorum tek başıma. Kitap okuyorum.”

​“Birlikte Varız!”

Down Kafe Mersin’in Mezitli ilçesinde. Kafenin duvarları çalışmaya gelen Down sendromlu ve zihinsel yetersiz bireylerin fotoğraflarıyla dolu. Çerçevelerin üzeri ve masalardaki servis kağıtlarında hep aynı mesai var: “Birlikte Varız!"

10 yıl boyunca Down sendromlularla çalışan psikolog Füsun Ersoy, bu mesajın önemine dikkat çekiyor. Ersoy’a göre en önemlisi down sendromluların toplumsal hayattan izole edilmemeleri. “Aile her türlü desteği verirse, benimserse, ailenin bir üyesi olarak onu kabul ederse ve sosyal ortamlardan soyutlamazsa çok gelişiyorlar.”

Ersoy Down sendromluların çocukken kendilerini diğer çocuklardan farklı görmediklerini söylüyor. Ama bu durum yaşları ilerledikçe değişiyor. “Gençlik döneminde o farkın farkında oluyorlar. Ama iyi yetiştirilirlerse, aile tarafından benimsenirse bu onlar için bir sorun olmuyor.”

Ersoy Down sendromlu bireylerin en çok ailenin ve sosyal çevrenin yaptığı şeyleri yapmak istediklerini söylüyor. “Evlenmek istiyorlar, mezun olup işe girmek istiyorlar, askere gitmek istiyorlar.”

Ersoy Down sendromluların sosyal zekalarının fazlasıyla geliştiğini ancak örneğin matematik zekalarının çok fazla gelişmediğini söylüyor. Para hesabı yaparken zorlanıyorlar. Ama duygusal yönleri fazlasıyla gelişmiş oluyor. “En büyük özellikleridir, hep mutlular. Ama o mutluluklarının yanında çok duygusal travmaları da olur. Ne kadar mutlularsa o kadar da duygusal anlamda zıt kutupları yaşayabiliyorlar ama çabuk unuturlar. Hemen onları eğlendirebilirsiniz, çok üzgün anında bile onun ilgisini çekecek bir şey bulup, o konuyu açıp veya bir eyleme geçerseniz hemen havaya girerler.”

​ZİÇEV

Kamu yararına hizmet veren vakıflardan biri olan ZİÇEV, sadece down sendromlulara değil zihinsel yetersizliğe sahip bireylere de eğitim veriyor. Eğitimler ücretsiz, ZİÇEV bağış ve düzenlediği projelerle kendini finanse ediyor. Ankara merkezli vakfın Mersin’deki şubesi sadece sanat atölyeleri düzenliyor. Ritim, dans, heykel, takı atölyeleri gibi sürekli etkinlikler düzenliyorlar. Katılımcı öğrencilerde aradıkları koşullar belirli düzeyde iletişim kurabiliyor olmaları, öz bakımlarını yapabilmeleri ve saldırgan olmamaları.

Birleşmiş Milletler Down Sendromu Farkındalık Günü’nü 2011’de tanıdı. Tarih olarak 21 Mart’ın seçilme nedeni, down sendromlu bireylerde 21. kromozomun diğer bireylerden farklı olarak 3 tane olması.

PARTNERAvrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!Avrupa'nın en ucuz kenti belli oldu!
Dünyanın En Mutlu ÜlkeleriDünyanın En Mutlu Ülkeleri
BM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlamasıBM'den Venezuela'ya insan hakları ihlali suçlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

'Kılıçdaroğlu idam edilsin' denmişti... Akit TV'den açıklama

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Fed faiz kararını açıkladı

Fed faiz kararını açıkladı

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Bakan depremin bilançosunu açıkladı!

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

Kartal'daki binanın neden çöktüğü ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Dünya bunu konuşuyor! Katliama engel olmaya çalışırken öldürüldü

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

İşte saldırganın Türkiye'ye giriş anı!

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Yeni Zelanda'daki katliam sonrası herkes bunu konuşuyor! Eleştiriler çığ gibi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bosna kasabının cezası belli oldu!

Bosna kasabının cezası belli oldu!

Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla test edildi

Bayraktar İHA Ukrayna'da başarıyla test edildi

Parlamento onayladı, o başkentin ismi değişti!

Parlamento onayladı, o başkentin ismi değişti!

Benzersiz dostluk! Onlarca insanın hayalini yaşıyor

Benzersiz dostluk! Onlarca insanın hayalini yaşıyor

Irak'ın işgalinin 16. yılında savaşın izleri sürüyor

Irak'ın işgalinin 16. yılında savaşın izleri sürüyor

ABD'den tehdit gibi açıklama: En sert yaptırımları henüz uygulamadık

ABD: En sert yaptırımları henüz uygulamadık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.