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Down sendromu, otizm ve gelişim bozuklukları için özel daire başkanlığı kurulacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2019 09:45 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, down sendromu, otizm ve gelişim bozuklukları için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir daire başkanlığı kurulacağını açıkladı.TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, down sendromu, otizm ve gelişim bozuklukları için Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde özel bir daire başkanlığı kurulacağını açıkladı.
TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu üyeleri, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı ziyaret etti. Bakan Koca, Komisyon üyelerini Bakanlıkta ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Yüce Meclisimiz bünyesinde kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, bizim de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bu konuya çözüm geliştirme noktasında önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.
Komisyon Başkanı Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Sağlık Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar için Bakan Koca’ya teşekkür etti. Tanı ve tedavinin yanı sıra en önemli meselenin farkındalık ve eğitim sorunu olduğunu söyleyen Çelik, illerde yürütülecek çalışmaların ve yerel yönetimlerle işbirliğinin önemine dikkat çekti.

Bireysel hizmet danışmanlığı devreye alınacak
Komisyon üyeleri Bakan Koca’ya yaptıkları sunumda, en gelişmiş ülkelerde bile benzer sorunların yaşandığına dikkat çekerek, tanı, tedavi, rapor, rehabilitasyon ve eğitim gibi başlıklarda yaşadıkları sıkıntıları aktardı. Ailelerin teşhis ve tedavinin ötesinde sosyal ve psikiyatrik desteğe de ihtiyaç duyduğunu ifade eden üyeler, her ailenin ihtiyaç olduğunda ulaşabileceği “bireysel hizmet danışmanlığı” sisteminin kurulmasının faydalı olacağını belirtti. Komisyonun bu önerisini destekleyen Sağlık Bakanı Koca, bu konuyla ilgili çalışmalara hızla başlayacaklarının müjdesini verdi. Bakan Koca, aileleri her konuda yönlendirebilecek danışmanlık hizmetlerinin hayata geçirilmesiyle çözüm noktasında önemli aşama kaydedileceğini ve bu sistemin pilot illerden başlayarak devreye alınacağını belirtti.

Özel daire başkanlığı kurulacak
Komisyonun çalışmalarını hem sağlık bakanı hem de çocuk hastalıkları uzmanı bir hekim olarak yakından takip ettiğini vurgulayan Koca, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde bu hastalıklar için özel bir daire başkanlığı kuracaklarını açıkladı. Erken tanı, tedavi, farkındalık ve devamında geliştirilmesi gereken tüm yaklaşımların bütüncül ve multidisipliner bir çerçevede ele alınacağını ifade eden Koca, Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nin de bu alanda daha fonksiyonel hale getirileceğini açıkladı.

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