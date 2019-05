İSMAİL ÇİMEN - TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarıyla ilgili olarak, "Dünyada bu konuda önemli mesafeler almış ülkeler var. Türkiye olarak down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok." dedi.

Çelik, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Toplumsal yaşamın ciddi bir sorunu olan gelişim bozukluklarının yaygınlığı konusunda ailelerin büyük sıkıntılarının bulunduğuna dikkati çeken Çelik, kurulan komisyondan bu yönüyle büyük beklentilerin olduğunu dile getirdi.

Toplumun geneline bakıldığında down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları konusunda iyi bir örgütlenmenin bulunduğunun altını çizen Çelik, "Söz konusu rahatsızlıklara karşı aileler örgütlenmiş ama daha yapılması gereken çok iş var. Örneğin kırsalda bu hastalıkların tedavisi yönünde çok fazla bir gayret yok. Bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Devletin yapacağı çok iş var, hükümetten alacağımız destekler var, yerel yönetimlerden alacağımız destekler var. Toplumun eğitim yönünden bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ailelerin sosyal güvenlik noktasında sıkıntıları var. Dünyada bu konuda önemli mesafeler almış ülkeler var. Türkiye olarak down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok." diye konuştu.