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"Down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok"

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2019 11:20 | Son Güncelleme

TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı Kemal Çelik: - "Dünyada bu konuda önemli mesafeler almış ülkeler var. Türkiye olarak down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok"

İSMAİL ÇİMEN - TBMM Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozuklukları Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarıyla ilgili olarak, "Dünyada bu konuda önemli mesafeler almış ülkeler var. Türkiye olarak down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok." dedi.

Çelik, Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim bozukluklarının yaygınlığının tespiti ile ilgili bireylerin ve ailelerinin sorunlarının çözümü için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan komisyon ile ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Toplumsal yaşamın ciddi bir sorunu olan gelişim bozukluklarının yaygınlığı konusunda ailelerin büyük sıkıntılarının bulunduğuna dikkati çeken Çelik, kurulan komisyondan bu yönüyle büyük beklentilerin olduğunu dile getirdi.

Toplumun geneline bakıldığında down sendromu, otizm ve diğer gelişim bozuklukları konusunda iyi bir örgütlenmenin bulunduğunun altını çizen Çelik, "Söz konusu rahatsızlıklara karşı aileler örgütlenmiş ama daha yapılması gereken çok iş var. Örneğin kırsalda bu hastalıkların tedavisi yönünde çok fazla bir gayret yok. Bu insanlara ulaşmamız gerekiyor. Devletin yapacağı çok iş var, hükümetten alacağımız destekler var, yerel yönetimlerden alacağımız destekler var. Toplumun eğitim yönünden bilinçlendirilmesi gerekiyor. Ailelerin sosyal güvenlik noktasında sıkıntıları var. Dünyada bu konuda önemli mesafeler almış ülkeler var. Türkiye olarak down sendromu ve otizm tedavisinde uzman var ama organizasyon yok." diye konuştu.

Çelik, kurulan komisyonun çalışmalarından elde edilen sonuçları, bakanlıklara ve konunun kendisi için özel önem arz ettiğini belirttiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a öneri olarak sunacaklarını söyledi.

Mecliste yeni bir yasanın çıkması halinde komisyon olarak hazırlıklı olmaları gerektiğini vurgulayan Çelik, "Bunları gerçekleştirmek için kurulan komisyonda gördüğümüz manzara tüm arkadaşlarımızın bu durumu siyaset üstü görmesidir. Bu da bizi çok mutlu etmektedir." ifadelerini kullandı.

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