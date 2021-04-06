"Doxing tehdidi yayılıyor"

Kaspersky açıklamasına göre, kamuya açık bilgilerin, veri sızıntılarının ve teknolojinin yaygınlaşması, çalışanlardan gizli bilgilerinin yanı sıra para sızdırmayı da her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Doxing saldırılarında en sık kullanılan yöntemlerden biri Business Email Compromise (BEC) saldırıları olarak öne çıkıyor. BEC saldırıları, suçluların şirketten biriymiş gibi çalışanlar arasında e-posta zincirleri başlattığı bir hedefli saldırılar olarak tanımlanıyor.

Kaspersky, Şubat 2021'de kuruluşların bilgilerini kamuya açık hale getiren 1.646 doxing saldırısı tespit etti. Genel olarak bu tür saldırıların amacı, müşterilerden gizli bilgileri aşırmak veya para çalmak olarak öne çıkıyor.

Aaraştırmacılar, suçluların para toplamak için gerçek e-postalara çok benzer e-postalar kullandığı ve hedef kuruluşların çalışanlarının kimliğine büründüğü vakaları düzenli olarak analiz ediyor. BEC saldırıları, kuruluşa zarar vermek için kamuya açık bilgileri kullanan saldırı türlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bunun yanı sıra kimlik avı veya profil derleme gibi nispeten açık yöntemlerin yanı sıra daha yaratıcı, teknoloji odaklı yaklaşımlara da sıkça rastlanıyor. Bu tür saldırılar öncesinde suçlular çalışanların isimleri ve konumları, bulundukları yerler, tatil zamanları ve bağlantıları gibi sosyal medyada ve başka yerlerde bulabildikleri kamuya açık bilgileri toplayıp analiz ediyor.