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  4. Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma sonuçları

11.12.2020 20:37 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 11 Aralık Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 11 Aralık Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Doya Doya Moda'da hafta finalinin konsepti ise "moda dergisinin kış sayısı kapak kızı oluyorlar" olarak belirlendi. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 11 Aralık Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda 11 Aralık Perşembe günü yarışmacılar "moda dergisinin kış sayısı kapak kızı oluyorlar" konseptiyle yarışıyor. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi 104 puanla Sabiha oldu.

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11 ARALIK CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da hafta toplamında en az oyu alan yarışmacıları belli oldu. Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan elenen yarışmacı ise Tuğba oldu.

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