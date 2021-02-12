Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? Doya Doya Moda 12 Şubat Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Ivana Sert, Uğurkan Erez, Seray Sever'in jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde haftanın birincisi belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Toplam 96 puanla Ceren haftanın birincisi oldu ve sonsuz kolyesini almaya hak kazandı. Erkeklerde ise Adnan 109 puanla birinci oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da yarışmacılar en çok puanı toplayabilmek için yaptıkları kombinleri sergilemeye devam ediyor. Bu hafta elenen isimler erkeklerde Emre, kadınlarda ise Fatma oldu.



