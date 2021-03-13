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Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

13.03.2021 13:31 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

TV8'in sevilen programı Doya Doya Moda, 12 Mart'ta yayınlanan bölümüyle izleyenleri şaşırttı. Haftanın son gününde haftalık tablo açıklanmadı ve eleme yapılmadı. Onun yerine Pazartesi Doya Doya Moda All Star ismiyle devam edileceği açıklandı.

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda dün yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşırtmayı başardı. Haftalık puan tablonun açıklanmadığı ve eleme yapılmadığı bölümde gelecek hafta Doya Doya Moda All Star ismiyle programın devam edeceği açıklandı. Ayrıca All Star'da yarışacak yarışmacılar da yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu.

DOYA DOYA MODA ALL STAR YARIŞMACILARI KİMLER?

Pazartesi günü itibariyle TV8 ekranlarında yayınlanacak Doya Doya Moda All Star programı yarışmacıları şöyle:

Betül Böçkün
Ferdanur Başaran
Birben Coşkun
Özde Karacan
Su Baher
Emel Başkan
Rümeyse Buyuran

DOYA DOYA MODA ALL STAR JÜRİ ÜYELERİ KİMLER?

Gülşah Saraçoğlu, Seray Sever, İvana Sert ve Uğurkan Erez Doya Doya Moda All Star'ın sunucu ve jürileri arasında yer alıyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU KİMDİR?

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1982 senesinde dünyaya gelen Gülşah Saraçoğlu, moda sektörünün önde gelen isimleri arasında yer almış ve Dilek Hanif'in asistanı olarak sektöre giriş yapmıştı.

İlk çalışmalarını Hande Yener için yapan Saraçoğlu, sonrasında Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nükhet Duru, Sibel Can, Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Nazan Öncel, Ajda Pekkan, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi isimler için çalışmıştır. Dubai'de bir mağazası da bulunan ünlü modacı, 2010 senesinde Selçuk Yentur ile evlenip 2012 yılında boşanmıştır. 2014'te yeniden evlendikten sonra 2015'te tekrardan boşanmıştır. 11 Ocak 2018 tarihinde ise Yentur ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında 2011 doğumlu bir oğlu vardır. 2016'da mide ameliyatı olmuş olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

SERAY SEVER KİMDİR?

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Türk oyuncu, sunucu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamlayan Sever, öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece almıştır. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiş olan Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ekran projelerinde aptal sarışın rollerini canlandırmış olan Seray Sever, bir dönem herkes tarafından bilinen ve ilgiyle izlenen Dadı dizisinde de rol almıştı.

2006 senesinin Şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" isimli albümünü yayınlamıştır. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri de yayınlanmıştır.

İVANA SERT KİMDİR?

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25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı olan Ivana Sert, modellik kariyeri öncesinde 16 yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun seneler yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmuş ve Miss Belgrade unvanına sahip olmuştur. 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara da katılım sağlamıştır.

2002 senesinde Türkiye'ye yerleşmiş ve merhum iş adamı Mehmet Sert'in oğlu olan Yurdal Sert ile 2004 senesinde Çubuklu, Beykoz'da dünya evine girmiştir. Bu evlilik sonrasında Türkiye sosyetesinin tanınmış çiftleri arasına katılan Ivana ve Yurdal Sert'in 31 Ekim 2006 tarihinde ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles şehrinde dünyaya gelen Kayon Ateş isminde bir oğulları bulunmaktadır. Çift, 2013 senesinde evliliklerini sonlandırmıştır. Önce Bu Tarz Benim ismiyle daha sonra İşte Benim Stilim ismiyle yayınlanan programda jüri üyeliği yapmıştır. 2019 senesinde ise müzik dünyasına adım atarak İmalat Hatası şarkısını yayınlamıştır.

UĞURKAN EREZ KİMDİR?

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Türkiye'nin en iyi kareografı olrak bilinen Uğurkan Erez Elite Model Look, Best Model, Miss Turkey gibi önemli organizasyonların vazgeçilmez koreograflarından olmuştur. Moda dünyasına çok sayıda model kazandıran Uğurkan Erez, 1954 yılında Kırklareli'nde dünyaya gelmiştir. Eğitimini Şişli Ticari İlimler Akademisi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde tamamlamış olan Erez, Bu Tarz Benim, Bugün Ne Giysem ve İşte Benim Stilim gibi yarışmalarda ve Fox Tv'de yayınlanan Stil Avcıları isimli moda programında Demet Şener ve Hakan Akkaya ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır. Günümüzde ise Doya Doya Moda isimli programda jüri üyeliği yapmaya devam etmektedir.

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TV8 doya Doya Moda Gülşah Saraçoğlu Ivana Sert Seray Sever
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