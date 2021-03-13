Doya Doya Moda bitiyor mu? Doya Doya Moda All Star yarışmacıları kimler?

İlk çalışmalarını Hande Yener için yapan Saraçoğlu, sonrasında Nükhet Duru için kostümler hazırladı. Heute Couture atölyesinde Nükhet Duru, Sibel Can, Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Nazan Öncel, Ajda Pekkan, Seda Sayan ve Demet Akalın gibi isimler için çalışmıştır. Dubai'de bir mağazası da bulunan ünlü modacı, 2010 senesinde Selçuk Yentur ile evlenip 2012 yılında boşanmıştır. 2014'te yeniden evlendikten sonra 2015'te tekrardan boşanmıştır. 11 Ocak 2018 tarihinde ise Yentur ile nişanlanmıştır. Aslan Yentur adında 2011 doğumlu bir oğlu vardır. 2016'da mide ameliyatı olmuş olan Saraçoğlu, 80 kilodan 53 kiloya düşmüştür.

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda dün yayınlanan son bölümüyle izleyicileri şaşırtmayı başardı. Haftalık puan tablonun açıklanmadığı ve eleme yapılmadığı bölümde gelecek hafta Doya Doya Moda All Star ismiyle programın devam edeceği açıklandı. Ayrıca All Star'da yarışacak yarışmacılar da yayınlanan fragmanla birlikte belli oldu.

SERAY SEVER KİMDİR?

Türk oyuncu, sunucu, şarkıcı ve yapımcı olan Seray Sever 27 Şubat 1973 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Lise öğrenimini Doğuş Koleji'nde tamamlayan Sever, öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece almıştır. Başarılı bir öğrencilik dönemi geçirmiş olan Seray Sever, Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü'nden mezun olmuştur. Ekran projelerinde aptal sarışın rollerini canlandırmış olan Seray Sever, bir dönem herkes tarafından bilinen ve ilgiyle izlenen Dadı dizisinde de rol almıştı.

2006 senesinin Şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık "Yeni Bir Karar" isimli albümünü yayınlamıştır. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri de yayınlanmıştır.

İVANA SERT KİMDİR?

25 Ekim 1979 doğumlu Sırp moda tasarımcısı olan Ivana Sert, modellik kariyeri öncesinde 16 yaşına değin piyano ve bale okumuştur. Uzun seneler yaşadığı Belgrad'ta düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olmuş ve Miss Belgrade unvanına sahip olmuştur. 1990'lı yıllarda Miss Yugoslavia ve Miss Globe International gibi yarışmalara da katılım sağlamıştır.