Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün yapılacak olan son kombinlerin ve verilecek olan son puanların ardından bir kişi haftanın kazananı olacak. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte tüm detaylar...
Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Bu hafta elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.
Doya Doya Moda'da haftanın birincisi de henüz açıklanmadı.
Serdar Uzuntaş
Yasemin Yılmaz
Gülşah Saraçoğlu
Uğurkan Erez