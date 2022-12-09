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  4. Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu

09.12.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tv8'in sevilen yarışma programı Doya Doya Moda'da bugün final günü. Bugün yarışmacılar 2000'li yılların ikonik tasarımı konsepti için hazırlandılar. En iyi konsepti yapıp en yüksek puanı alan bir kişi kolyenin sahibi olurken, bir kişi de yarışmaya veda edecek. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu...

Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün yapılacak olan son kombinlerin ve verilecek olan son puanların ardından bir kişi haftanın kazananı olacak. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Bu hafta elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Doya Doya Moda 2

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi de henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

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