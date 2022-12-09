Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte 9 Aralık 2022 güncel puan durumu

Doya Doya Moda'da bugün final heyecanı yaşanıyor. Bugün yapılacak olan son kombinlerin ve verilecek olan son puanların ardından bir kişi haftanın kazananı olacak. Peki, Doya Doya Moda bu hafta kim elendi? Doya Doya Moda'da haftanın birincisi kim? İşte tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da elenen isim henüz belli olmadı. Bu hafta elenen isim açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi de henüz açıklanmadı.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

