Doya Doya Moda'da jüri olan Ivana Sert kaslarını gösterdi

Bir süredir iş insanı Sezer Dermenci ile aşk yaşayan modacı Ivana Sert, koronavirüsten korunmak adına kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı.

Pandemi sürecinde egzersizlerini evde sürdüren Sert, kendisini spora adadı. Instagram'da 2 milyondan fazla takipçisi bulunan Ivana Sert, önceki gün spor sonrası ayna karşısında verdiği yeni pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Formda haliyle dikkat çeken 41 yaşındaki ünlü modacı, adeta kaslarını gözler önüne serdi. Takipçileri Sert'in gönderisini beğeni yağmuruna tuttu.

Kol, karın ve bacak egzersizlerini çalışan 40 yaşındaki modacı Ivana Sert, Instagram paylaşımına, İngilizce olarak şu notu düşmüştü; "Spor yapmak sadece vücudunuzla, zihninizle ve ruhunuzla ilgili değil, asla modası geçmeyecek bir yaşam tarzıdır."



