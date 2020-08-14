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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Ağustos Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2020 20:58 | Son Güncelleme

Doya Doya Moda'nın 14 Ağustos Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi isim belli oldu. Büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda yeni sezonundaki hafta finalinde heyecan dolu anlar yaşandı. Doya Doya Moda'nın finalinde yarışmacılar elti konseptiyle yarıştı. Peki Doya Doya Moda'da günün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 14 Ağustos Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Ağustos Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen isim ve gün birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Haftanın final gününde yapılan puanlamanın ardından haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'da haftanın birincisi Rabia oldu. Rabia hafta ödülü olarak altın bileklik kazandı.

7 AĞUSTOS CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

14 Ağustos Cuma günü ekrana gelen haftanın finalinde, Rümeysa, Sabiha, Ayten eleme potasına çıktı ve elenecek isim Ayten olarak belirlendi.

Fakat jüri üyeleri Ayten'e bir şans daha vermek istedi ve böylece bu hafta kimse elenmedi.

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