Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 15 Mayıs Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Mira ve yeni yarışmacı Tuğçe oldu. Jürinin verdiği puanların ardından haftanın en düşük puanını alarak elenen isim Mira oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Jüriler tüm hafta boyunca puan alan yarışmacıların toplam puanını açıkladı ve haftanın birincisi olan ismi belirledi. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Hanzade oldu. Hanzade altın kolyeninde sahibi olan isim oldu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU VE TUĞÇE ARASINDA ORTAM GERİLDİ

Doya Doya Moda'da bu hafta Gülşah Saraçoğlu ve yeni yarışmacı Tuğçe arasında ortam gerildi. Tuğçe'nin Gülşah Saraçoğlu'nun arkasından dedikleri sonrasında Gülşah Saraçoğlu, Tuğçe'ye sorular sordu. Yanlış düşünceler oluşturan Tuğçe'ye Gülşah Saraçoğlu'ndan zehir zemberek yanıtlar geldi.

