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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 8 Mayıs Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2020 21:10 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 8 Mayıs Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 8 Mayıs Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? İşte Doya Doya Moda 8 Mayıs Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde eleme potasına çıkan isimler Mira, Mezküre ve Emel oldu. Jürinin verdiği puanların ardından haftanın en düşük puanını alarak elenen isim Mezküre oldu.

HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bu hafta 7 yarışmacı arasıda en yüksek puanı alarak birinci olan isim belli oldu. Doya Doya Moda'da bu haftanın birincisi Betül oldu. Betül, bu birincilikle birlikte altın kolyenin de sahibi oldu.

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