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Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Kemal Doğulu'dan olay yorum! İşte Doya Doya Moda 6 Mart Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2020 02:59 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 6 Mart Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Finalde ise yarışmacılardan ünlü birisi gibi giyinmeleri istendi. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 6 Mart Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Birinci kim oldu? Kemal Doğulu'dan olay yorum! İşte Doya Doya Moda 6 Mart Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu.

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KEMAL DOĞULU'DAN REVA'YA OLAY YORUM!

Doya Doya Moda'da haftanın finalinde podyuma çıkan yarışmacılardan ünlü bir isim gibi giyinmeleri istendi. Yarışmanın yeni yüzlerinden Reva, Galler Prensesi Lady Diana Spencer gibi olmaya çalıştı. Reva'nın tarzı jüri tarafından beğenilmedi. Kemal Doğulu, 'Lady D, şu anda mezarında ters döndü' dedi.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı. Her final günü olduğu gibi bu haftada Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda haftanın birincisi Emel Başkan oldu. Emel Başkan altın kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasının 2-6 Mart haftasında en düşük puanını toplayan ve yarışmaya veda eden isim Aydan oldu.


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