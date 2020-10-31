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  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 30 Ekim Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 30 Ekim Cuma sonuçları

31.10.2020 01:27 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 30 Ekim Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 30 Ekim Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 30 Ekim Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar istedikleri jüri üyesini seçip ona benzemeye çalıştılar.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Bütün hafta toplanan puanlar sonucunda, Doya Doya Moda'nın haftaki kazananı belli oldu. Haftanın büyük ödülünü kazanan yarışmacı Özde Karacan oldu.

30 EKİM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Yarışmada bu hafta sürpriz bir şekilde elenen isim olmadı. Kemal Doğulu, Rabia'nın ilk önce elendiğini açıkladı ancak sonrasında onu podyuma çağırdı ve elenmediğini ifade etti.


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