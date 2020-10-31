Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 30 Ekim Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar istedikleri jüri üyesini seçip ona benzemeye çalıştılar.
Bütün hafta toplanan puanlar sonucunda, Doya Doya Moda'nın haftaki kazananı belli oldu. Haftanın büyük ödülünü kazanan yarışmacı Özde Karacan oldu.
Yarışmada bu hafta sürpriz bir şekilde elenen isim olmadı. Kemal Doğulu, Rabia'nın ilk önce elendiğini açıkladı ancak sonrasında onu podyuma çağırdı ve elenmediğini ifade etti.
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