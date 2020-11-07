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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 6 Kasım Cuma sonuçları

07.11.2020 00:00 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 6 Kasım Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'nın 6 Kasım Cuma ekrana gelen son bölümünde hafta birincisi yarışmacı belli oldu. En şık olmak için yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda hafta finalinde yine heyecanlı dakikalar yaşandı. Yarışmacılar hafta finalinde evlilik yıldönümü kutlaması konseptiyle yarıştı. Peki, Doya Doya Moda hafta birincisi kim oldu? Ödülü kim kazandı? Doya Doya Moda'dan kim elendi? İşte 6 Kasım Cuma Doya Doya Moda sonuçları.

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen yarışmacı ve haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın hafta finalinde yine kıyasıya bir rekabet ortaya kondu. Haftanın finalinde karşı karşıya gelen yarışmacılar istedikleri jüri üyesini seçip ona benzemeye çalıştılar.

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DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da haftanın birincisi belli oldu. Doya Doya Moda jürisinin belirlediği konseptler ile hafta boyunca en iyi kombinleri oluşturan isim altın bilezik ve kolyenin sahibi oldu. Doya Doya Moda'da bu hafta birinci olan isim Özde oldu.

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6 KASIM CUMA DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda son bölümde haftanın birincisinin belli olmasının ardından eleme potasına kalan isimler açıklandı.

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Daha sonra da yarışmanın jürisi üyelerinden Kemal Doğulu, elenen ismi duyurdu. Kemal Doğulu, bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen ismin, Tuğçe olduğunu belirtti.


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