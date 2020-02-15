MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Şubat Cuma sonuçları

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Şubat Cuma sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 00:23 | Son Güncelleme

TV8'de yayınlanan ve büyük beden yarışmacıların mücadele ettiği Doya Doya Moda programının birincisi belli oldu. Doya Doya Moda'nın 14 Şubat Cuma ekrana gelen final bölümünde heyecan doruktaydı. Jüriden en fazla oy alarak hafta birincisi olan yarışmacı belli oldu. Peki Doya Doya Moda'da bu hafta kim elendi? İşte Doya Doya Moda 14 Şubat Cuma son bölümde yaşananlar.

Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Şubat Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Hafta boyu alınan puanlar sonucu 4 yarışmacı podyuma çağrıldı. Doya Doya Moda'da bu hafta konsept Sevgililer Günü'ydü.

doya-doya-moda

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı.

Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda, Emel 25, Sündüz 37, Betül 31, Neslihan 33, Yakut 17, Su 40, Ferdanur ise 40 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Doya Doya Moda'da bugün altın kolyeyi ise Su Baher kazandı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Emel, Neslihan ve Yakut kaldı. Potadan çıkan ilk isim ise Emel oldu. Haftalık değerlendirme sonucunda Doya Doya Moda'ya veda eden isim Yakut oldu. Yarışmada 1 hafta kalabilen Yakut, adaptasyon sorunu yaşadığını söyledi ve jüri üyelerine teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balık yağında oksidasyona dikkat!Balık yağında oksidasyona dikkat!
Sıla'dan hayranlarını üzen açıklama: Bir anda yığıldımSıla'dan hayranlarını üzen açıklama: Bir anda yığıldım
Şarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadıŞarkıcı İzel 15 kilo verdi! Yeni halini görenler inanamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
doya doya moda, doya doya moda final, doya doya moda elenen isim, doya doya moda kim gitti, doya doya moda kim elendi, doya doya moda birincisi,

En Çok Okunan Haberler

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Gören bir daha bakıyor! İstanbul'da şaşırtan bina

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Şok ifadeler! 'Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı'

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Nefes kesen operasyon! Terörist, HDP'li vekilin evinden çıktı

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Bakan açıklamıştı! 74 firma ifşa edildi

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Yıl sonununda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonununda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Cennet Mahallesi'nin Helga'sı son haliyle olay oldu!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

O Ses Türkiye'de 10 yılın şampiyonu belli oldu!

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Joker kullandığı soru 'yok artık' dedirtti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alkan Dalgakıran kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Alkan Dalgakıran kaç yaşında ve nereli?

O Ses Türkiye finaline adını yazdırdı!

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

Turgut Çıngı kimdir? O Ses Türkiye finalisti Turgut Çıngı kaç yaşında ve nereli?

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

Uygar Erdoğan kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Uygar Erdoğan kimin takımında yarışıyor?

Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Soner Kip kimin takımında?

Soner Kip kimdir? O Ses Türkiye final yarışmacısı Soner Kip kimin takımında?

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter kimin takımında

O Ses Türkiye finalisti Biran Ceren Dörter kimdir? Biran Ceren Dörter kimin takımında

Eyüp Sultan Aylar kimdir? O Ses Türkiye finalisti Eyüp Sultan Aylar kimin takımında?

O Ses Türkiye yarı finaline damga vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.