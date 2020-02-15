Doya Doya Moda'da kim elendi? Hafta birincisi kim oldu? İşte Doya Doya Moda 14 Şubat Cuma sonuçları

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Hafta boyu alınan puanlar sonucu 4 yarışmacı podyuma çağrıldı. Doya Doya Moda'da bu hafta konsept Sevgililer Günü'ydü.

DOYA DOYA MODA'DA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde haftanın finali için büyük bir heyecan vardı.

Doya Doya Moda yarışmacıları 10 puan üzerinden değerlendirildi. Verilen puanlar sonucunda, Emel 25, Sündüz 37, Betül 31, Neslihan 33, Yakut 17, Su 40, Ferdanur ise 40 puan aldı. Cuma günü puanlarıyla birlikte haftanın kazananı belli oldu. Doya Doya Moda'da bugün altın kolyeyi ise Su Baher kazandı.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme potasına Emel, Neslihan ve Yakut kaldı. Potadan çıkan ilk isim ise Emel oldu. Haftalık değerlendirme sonucunda Doya Doya Moda'ya veda eden isim Yakut oldu. Yarışmada 1 hafta kalabilen Yakut, adaptasyon sorunu yaşadığını söyledi ve jüri üyelerine teşekkür etti.



