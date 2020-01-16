Doya Doya Moda'da olay! Jüri stüdyoyu terk etti

Doya Doya Moda yarışmacısı Sündüz, 16 puan alarak, haftanın finali öncesi büyük bir avantaj yakaladı.

Öte yandan jüri üyelerinden Kemal Doğulu Sündüz'e, "İlk haftadan burada kalanlar, birbirinizle tartışsanız da birbirinizi yemezmeşsiniz, fakat sana göre (Sündüz) Emel bir gün öyleymiş, bir gün böyleymiş. Siz böyle bir anlaşma imzaladınız mı?" demesi üzerine stüdyoda Emel Başkan ve Su Baher'in de dahil olduğu büyük bir tartışma yaşandı.

Dakikalar süren ve bir türlü bitmek bilmeyen tartışma üzerine Kemal Doğulu, 'sorduğuma pişman oldum' diyerek, diğer jüri üyeleriyle stüdyoyu terk etti.

