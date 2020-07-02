Doya Doya Moda kim elendi? Büyük finalden bir gün önce veda etti! İşte 2 Temmuz Doya Doya Moda'da elenen isim

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde bir gün kalan elenen isim ve gün birincisi belli oldu. 7 ay süren ekran serüvenine 3 Temmuz Cuma veda edecek olan Doya Doya Moda'da büyük final öncesinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.
Doya Doya Moda'nın son bölümünde yarışmacılar, ünlü isimlerin stil danışmanlığını yapan modacılar gibi giyinerek kombinlerini tamamladılar.
Betül, Şebnem Bozoklu'nun stil danışmanı gibi giyinerek Gülşah Saraçoğlu'ndan esinlendiğinden bahsetti. Su, Banu Alkan'ı sevdiği için onu anımsatan; onun stil danışmanlığını yapacak biri gibi kombin yaptığını belirtti.
Hanzade, Sibel Can'ın stil danışmalığını yapan biri gibi giyindiğini ve ona göre bir kombin oluşturduğunu ifade etti. Sündüz, Bülent Ersoy'un stil danışmanı olduğunu hayal ederek bir kombin oluşturduğunu söyledi. Emel, Zerrin Özer'in stil danışmanlığını yaptığını varsayarak, Boğaz'da yemek yemeye gittikleri bir kombin ile hazırlandığını açıkladı.
Büyük finale bir gün kala Doya Doya Moda'da bugün kimin elendiği belli oldu. Geçtiğimiz haftadan bu yana en yüksek toplam puanın sahibi Betül oldu. 2 Temmuz Perşembe itibari ile totalde 93 puan alarak Doya Doya Moda'da elenen isim Emel Başkan oldu ve Türkiye'nin en şık büyük beden kadını olma hayallerine veda etti.
BETÜL BÖÇKÜN: 8 PUAN
SU BAHER: 13 PUAN
HANZADE NUH: 10 PUAN
SÜNDÜZ DURMAZ: 17 PUAN
EMEL BAŞKAN: 9 PUAN
Doya Doya Moda yarın sezon finali gerçekleştirilecek. Doya Doya Moda birinciye 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verecek.
Doya Doya Moda'ya bugün veda eden; Aslen Konyalı olan Emel Başkan, 30 yaşında ve evli. 85 kilo ve 46 beden olan Emel Başkan, doğuştan stil sahibi olduğunu düşünüyordu.
Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmişti fakat bahsettiği geçmişini jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve şu anda da adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, profesyonel emlakçı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.
Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan; yarışma sürecindeylen günlük dizi Yemin’de oynadığından bahsetmişti.
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