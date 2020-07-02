Doya Doya Moda kim elendi? Büyük finalden bir gün önce veda etti! İşte 2 Temmuz Doya Doya Moda'da elenen isim

Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde bir gün kalan elenen isim ve gün birincisi belli oldu. 7 ay süren ekran serüvenine 3 Temmuz Cuma veda edecek olan Doya Doya Moda'da büyük final öncesinde kıyasıya bir rekabet yaşandı.

DOYA DOYA MODA'DA GÜNÜN KONSEPTİ NE OLDU?

Doya Doya Moda'nın son bölümünde yarışmacılar, ünlü isimlerin stil danışmanlığını yapan modacılar gibi giyinerek kombinlerini tamamladılar.

Betül, Şebnem Bozoklu'nun stil danışmanı gibi giyinerek Gülşah Saraçoğlu'ndan esinlendiğinden bahsetti. Su, Banu Alkan'ı sevdiği için onu anımsatan; onun stil danışmanlığını yapacak biri gibi kombin yaptığını belirtti.

Hanzade, Sibel Can'ın stil danışmalığını yapan biri gibi giyindiğini ve ona göre bir kombin oluşturduğunu ifade etti. Sündüz, Bülent Ersoy'un stil danışmanı olduğunu hayal ederek bir kombin oluşturduğunu söyledi. Emel, Zerrin Özer'in stil danışmanlığını yaptığını varsayarak, Boğaz'da yemek yemeye gittikleri bir kombin ile hazırlandığını açıkladı.