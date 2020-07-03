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Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Büyük finali kim kazandı? İşte Doya Doya Moda 2020 sezon finali birincisi

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Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Büyük finali kim kazandı? İşte Doya Doya Moda 2020 sezon finali birincisi

Büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda'nın ilk sezon şampiyonu belli oldu. Doya Doya Moda yarışmasında finale kalan Sündüz, Su, Hanzade ve Betül şampiyon olabilmek için yarıştı. Peki Doya Doya Moda şampiyonluk büyük ödülü ne oldu? Sezon finalinde Türkiye'nin en şık büyük beden kadını belli oldu. 3 Temmuz puan durumuna göre Doya Doya Moda'yı kim kazandı? Doya Doya Moda 2020 şampiyonu kim oldu? İşte Doya Doya Moda sezon birincisi ve final puan durumu.

TV8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda 2020 büyük final bölümüyle ekrana veda etti. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi 3 Temmuz Cuma günü ekrana gelen final bölümünde belli oldu. Büyük finalde sona kalan dört isim; Sündüz, Su, Hanzade ve Betül oldu. Dört yarışmacı son kez jüri karşısına çıktı ve Doya Doya Moda şampiyonu olmak ve büyük ödülü kazanmak için yarıştı.

DOYA DOYA MODA'DA FİNALİSTLER KİMDİ?

Doya Doya Moda'da 6 yarışmacıyla giriline sezon finali haftasında önce Gamze Eroğlu ardından da yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Emel Başkan elendi. 4 yarışmacıyla sezon finaline girilen Doya Doya Moda'da finalde mücadele etme hakkını elde eden isimler Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh'tü.
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DOYA DOYA MODA 2020'DE ŞAMPİYON KİM? İŞTE DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Doya Moda şampiyonu olan Betül Böçkün oldu. Betül Böçkün 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.

Betül Böçkün

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONLUK VE FİNAL ÖDÜLLERİ NE OLDU?

Doya Doya Moda’da bu sezon büyük finalde yarışmanın birincisine 50 bin nakit para ödülü, ikinciye 25 bin değerinde altın kolye, üçüncüye ise 10 bin TL değerinde cep telefonu verildi.

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DOYA DOYA MODA 3 TEMMUZ SEZON FİNALİ - GÜNÜN PUANLARI

İlk puanlamada sırasıyla 7, 7, 8, 8 puan alarak; toplam 144 puan ile büyük finalin 4.sü Hanzade oldu.

İkinci puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak; toplam 161 puan ile büyük finalin 3.sü Su Baher oldu.

Üçüncü puanlamada sırasıyla 7,7,8,10 puan alarak; toplam puanları doğrultusunda büyük finalin 2.si Sündüz oldu

Dördüncü puanlamada sırasıyla 10,10,10,10 puan alarak, büyük finalin şampiyonu Betül Böçkün oldu.

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DOYA DOYA MODA 2020'NİN ŞAMPİYONU BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

Ocak ayında Doya Doya Moda yarışmasına katılarak finale kadar gelmeyi başaran Betül Böçkün'ün asıl mesleği kuaförlüktür. 24 yaşındaki Betül Böçkün, aslen Bingöllü olduğunu söylemektedir. Doya Doya Moda'nın sempatik ismi Betül Böçkün, yarışmaya katıldıktan haftalar sonra ölen oğlu ve konuşmadığı ailesiyle ilgili ilk kez açıklamalar yapmış ve herkese duygusal anlar yaşatmıştı. Anne ve babası ayrı olan Betül Böçkün, annesiyle görüşmediklerini ve neredeyse birbirlerini hiç görmediklerini dile getirmişti. Betül Böçkün, 3 yaşındaki çocuğunun da vefat ettiğini anlattığı anlarda stüdyodaki herkes gözyaşlarına boğulmuştu.


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