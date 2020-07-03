Doya Doya Moda şampiyonu kim oldu? Büyük finali kim kazandı? İşte Doya Doya Moda 2020 sezon finali birincisi

TV8 ekranlarında yayınlanan büyük beden moda yarışması Doya Doya Moda 2020 büyük final bölümüyle ekrana veda etti. Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez, Seray Sever ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda'nın birincisi 3 Temmuz Cuma günü ekrana gelen final bölümünde belli oldu. Büyük finalde sona kalan dört isim; Sündüz, Su, Hanzade ve Betül oldu. Dört yarışmacı son kez jüri karşısına çıktı ve Doya Doya Moda şampiyonu olmak ve büyük ödülü kazanmak için yarıştı.

DOYA DOYA MODA'DA FİNALİSTLER KİMDİ?

Doya Doya Moda'da 6 yarışmacıyla giriline sezon finali haftasında önce Gamze Eroğlu ardından da yarışmanın sivri dilli yarışmacısı Emel Başkan elendi. 4 yarışmacıyla sezon finaline girilen Doya Doya Moda'da finalde mücadele etme hakkını elde eden isimler Su Baher, Sündüz Durmaz, Betül Böçkün, Hanzade Nuh'tü.



DOYA DOYA MODA 2020'DE ŞAMPİYON KİM? İŞTE DOYA DOYA MODA BİRİNCİSİ

Doya Doya Moda ilk sezonunda geçen hafta ve bu hafta alınan puanlar doğrultusunda; 4. Hanzade, 3. Su, 2. Sündüz, 1. ise Betül oldu. Doya Doya Moda şampiyonu olan Betül Böçkün oldu. Betül Böçkün 50 bin TL'lik ödülü de almaya hak kazandı.