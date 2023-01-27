DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU az önce belli oldu. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni sezon bugün büyük finalle sona erdi. Finale kalan yarışmacılar Hülya, Aleyna, Eda, Melike ve Deren olarak açıklandı. Nefes kesen mücadelelerin birincisi sonunda belli oldu. DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın şampiyonu Hülya Yenidoğmuş oldu. Yarışmada ikinci Aleyna, üçüncü Melike ve dördüncü Eda oldu.

DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Doya Doya Moda sezon finalinde üç kişiye ödül verildi. Birinciye bir çanta dolusu para ödülü, ikinciye daha küçük çantada para ödülü ve 20 bin TL'lik hediye çeki verilirken, üçüncüye ise kolye hediye edilecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

