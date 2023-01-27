MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

27.01.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda şampiyonu ve 3. sezon birincisi belli oldu. TV8 ekranlarının sevilen ve büyük bir ilgi ile izlenen yarışma programında bir sezon daha geride kaldı. Yeni sezonda finale kalmayı başaran isimler Aleyna, Hülya, Melike ve Eda olmuştu. Bu isimler arasında kıran kırana bir mücadele gerçekleşti. Peki, DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU az önce belli oldu. Tv8 ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Doya Doya Moda'da yeni sezon bugün büyük finalle sona erdi. Finale kalan yarışmacılar Hülya, Aleyna, Eda, Melike ve Deren olarak açıklandı. Nefes kesen mücadelelerin birincisi sonunda belli oldu. DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU kim oldu? DOYA DOYA MODA 3. sezon kim kazandı? İşte BİRİNCİ OLAN İSİM...

doya doya moda birincisii

DOYA DOYA MODA ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Doya Doya Moda'nın şampiyonu Hülya Yenidoğmuş oldu. Yarışmada ikinci Aleyna, üçüncü Melike ve dördüncü Eda oldu.

doya doya moda birincisi kim

DOYA DOYA MODA BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Doya Doya Moda sezon finalinde üç kişiye ödül verildi. Birinciye bir çanta dolusu para ödülü, ikinciye daha küçük çantada para ödülü ve 20 bin TL'lik hediye çeki verilirken, üçüncüye ise kolye hediye edilecek.

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ KİMLER?

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Transparan detaylar! Sırt dekoltesini gösterdiTransparan detaylar! Sırt dekoltesini gösterdi
Sütyen giymedi! İç çamaşırını gösterdiSütyen giymedi! İç çamaşırını gösterdi
Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'Selin Ciğerci'nin büyük aşkı Gökhan Çıra baba oldu: 'Bugün de şoka girdik'

En Çok Okunan Haberler

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Kredi çeken de var evini satan da! Kolay para kazanma hayalleri kabusları oldu

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

Mahkemede 'Prestij Meselesi' kavgası! "Babamın kemiklerini sızlatan adam"

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

EYT'lilere kötü haber! Tavan miktarı aşağıya çekildi

Kadro kapsamı genişliyor!

Kadro kapsamı genişliyor!

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Azerbaycan'ın İran Büyükelçiliğine saldırı! Görüntüler ortaya çıktı

Nusret sözünü tuttu! Kazancının yarısını bağışladı

Nusret sözünü tuttu! Kazancının yarısını bağışladı

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

Puma'dan Skechers'a en sevilen spor ayakkabılarda %40'a varan indirim!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Üşümek nedir, unutacaksınız! Outdoor cekette 550 TL'nin üzerinde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.