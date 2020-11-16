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  4. Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş ücreti şoke etti

Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş ücreti şoke etti

16.11.2020 17:00 | Son Güncelleme:
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Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş ücreti şoke etti

Yaptığı paylaşımlarla gündem olan Bahar Candan Doya Doya Moda programına yarışmacı olarak katıldı. Candan'ın aylık alışveriş ücreti ise şoke etti.

TV8'de hafta içi ekranlara gelen moda yarışması Doya Doya Moda, yeni haftanın ilk gününde fırtına gibi başladı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran sosyal medya ünlüsü Bahar Candan Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu.

Doya Doya Moda yarışmacıları sette Bahar Candan ile dalga geçerek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan'ı ti'ye alan yarışmacılara Candan ise yanıt vermedi.

Ekran Alıntısı

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

Yarışmacılar ise bunu duyunca "Burası Doya Doya Moda burada 500 TL ile ne yapacak görelim" dediler.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu kadar harcama yapmak için sabah akşam zor koşullarda çalışıyordur. aferin kızımıza :)

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