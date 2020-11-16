Doya Doya Moda'ya katılan Bahar Candan'ın aylık alışveriş ücreti şoke etti

TV8'de hafta içi ekranlara gelen moda yarışması Doya Doya Moda, yeni haftanın ilk gününde fırtına gibi başladı. İşte Benim Stilim yarışmasıyla ismini duyuran sosyal medya ünlüsü Bahar Candan Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı oldu.

Doya Doya Moda yarışmacıları sette Bahar Candan ile dalga geçerek ona ünlü olmadığını ve çabuk eleneceğini söyledi. Candan'ı ti'ye alan yarışmacılara Candan ise yanıt vermedi.

Alışverişini tamamlayan yarışmacılar makyaj odasında karşı karşıya makyajlarını yaparken, dış ses Bahar Candan'ın aylık alışveriş bütçesini de açıkladı. Dış ses konuşmasında "Aylık alışveriş bütçesi bazen yüz bin bazen 200 yüz bin bazen 300 bin liraya kadar çıkıyormuş" dedi.

Yarışmacılar ise bunu duyunca "Burası Doya Doya Moda burada 500 TL ile ne yapacak görelim" dediler.

