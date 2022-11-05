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Dozunu daha da arttırdı! Pantolonunu indirerek tangasıyla futbol maçında tezarühat yapmıştı... Şimdi striptiz sözü verdi

05.11.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Coyote Cutee son birkaç aydır taraftarı olduğu İtalyan kulübü Bari’nin maçlarında yaptığı hareketlerle gündem yarattı. Tribünde pantolonunu indirerek tangasıyla tezahürat yapan Cutee, takımın Seri A’ya çıkması durumunda striptiz sözü verdi.

Dozunu daha da arttırdı! Pantolonunu indirerek tangasıyla futbol maçında tezarühat yapmıştı... Şimdi striptiz sözü verdi

22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Coyote Cutee, İtalyan kulübü Bari’nin büyük bir hayranı. Daha öncesinde takımın Stadio San Nicolo stadında oynadığı maçlarda tribünde pantolonunu indirerek tangasıyla dans etmişti. Coyote bu sezon takımın daha üst sıralarda yer alması durumunda bir adım daha ileri gitmeyi planlıyor.

İHTİMAL DAHİLİNDE AMA ZOR

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Daily Star Sport’a konuşan Coyote, takımıyla aralarında büyük bir gönül bağı olduğunu belirterek, “Bari Serie A'ya çıkarsa striptiz yapmayı planlıyorum” dedi.

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Seri B liginde mücadele eden Bari takımı şu anda 11 maçın ardından beşinci sırada bulunuyor. İlk iki takım Seri A ligine otomatik olarak çıkarken üçüncü ile sekizinci bitirenler play-off'larda mücadele ederler.

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