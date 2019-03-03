Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin 13. Olağan Büyük Kongresi'nde dördüncü kez genel başkanlığa seçildi.
ATO Congresium'da düzenlenen DP 13. Olağan Büyük Kongresi'nde, genel başkanlık seçimine tek aday olarak giren Uysal, alkışlarla kürsüye çıktı.
Uysal, "Ülkemizi içinde bulunduğumuz 21. asırda hem bulunduğu coğrafyada hem de manevi coğrafyasında yeniden mazlumların gözyaşını silecek, kendi insanını doğduğu topraklarda huzur ve refah içinde yaşatacak seviyeye getirmek boynumuzun borcudur." dedi.
Uysal'ın konuşmasının ardından Demokrat Partinin yerel seçimlerde aday gösterdiği adaylar sahneye çağrılıp, tek tek partililere tanıtıldı.
Adayların partililerle buluşmasının ardından sandık başına giden 620 delege oyunu kullandı. Uysal, geçerli 618 oyla dördüncü kez genel başkan oldu.
Kongreye, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, DP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ayfer Yılmaz ve DP Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Mehmet Kocadon da katıldı.