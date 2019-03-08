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DP adayı Orhan Alper’e sevgi gösterisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 15:42 | Son Güncelleme

Mustafakemalpaşa DP İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz ve Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri ile birlikte pazar yerinde köylü ve esnafı ziyaret etti.Esnafın ve köylerden pazara gelen vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Alper, “Sizlerin sorunlarını en iyi bilen benim, çünkü bende köy çocuğuyum.

DP adayı Orhan Alper’e sevgi gösterisi

Mustafakemalpaşa DP İlçe Başkanı Ahmet Kaymaz ve Belediye Başkan Adayı Orhan Alper, meclis üyeleri ile birlikte pazar yerinde köylü ve esnafı ziyaret etti.
Esnafın ve köylerden pazara gelen vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği Alper, “Sizlerin sorunlarını en iyi bilen benim, çünkü bende köy çocuğuyum. Belediyeyi kazandığımız zaman sizlere en iyi hizmeti yapacağımıza meclis üyelerim ve ekibim adına söz veriyorum” dedi.
Vatandaşlar ise, “Bizim siz siyasilerden isteğimiz sadece seçimlerde değil diğer zamanlarda da derdimizi dinlemeniz” diye konuştu.

DP adayı Orhan Alper’e sevgi gösterisi

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