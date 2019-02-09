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DP Çekmeköy adayı Sipahi’den vatandaşa kira yardımı müjdesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.02.2019 15:38 | Son Güncelleme

Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, vatandaşlara kira yardımı müjdesi vererek, "Kiracıların kira ücretlerini yarısını belediye ödeyecek" dedi.Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı.

Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, vatandaşlara kira yardımı müjdesi vererek, "Kiracıların kira ücretlerini yarısını belediye ödeyecek" dedi.
Demokrat Parti (DP) Çekmeköy Belediye Başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, partisinin seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal’ın da katıldığı programda vatandaşlardan yoğun ilgi gören Sipahi, projelerini açıkladı.
Siyasete ilk adım attığım günden beri halkın içerisinde olmaya çalıştığını söyleyen Sipahi, "Bir bölgede yüzler asıksa, annele babalar düşünceliyse, gençler ümitsizliğe düşmüşse burada ters giden bir şey vardır. Bunu beraber düzelteceğiz. Güzel olan ne varsa Çekmeköyümüze beraber getireceğiz. İnsana insan olduğu için değer vereceğiz. Ayrım yapmadan Ömerli’ye, Alemdağ’a, Taşdelen’e, Mimarsinan’a, Hamidiye’ye, nasıl bir hizmet yapılacağını hep beraber göstereceğiz. Güçlü bir belediye, yaşayanların güçlü olması ile mümkün olabilir. Ekonomik olarak haneniz güçlenecek. Bizler de sizin verdiğiniz güçle daha büyük adımlar atacağız" ifadelerini kullandı.
Kirada oturan vatandaşlara müjde veren Sipahi, "Kirada oturan hemşehrilerimin kirasının yarısını belediye öderse ne olur. Ev sahibi kardeşlerime söylüyorum. Alacağınız kirayı zaman zaman maaşını alamadığı içini ödenmediğinde siz de mağdur oluyorsunuz. Ona göre taksidiniz var, faturanız var, masraflarınız var. Alacağınız kiranın yarısın belediye tarafından sigortalı desem ev sahipleri buna ne der. Projenin adı ’ev sahibi rahat, kiracıya hayat’ hayırlı olsun" diye konuştu.

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