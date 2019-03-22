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DP Çekmeköy adayından kira yardımı projesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, seçildiğinde kirada oturan Çekmeköy sakinlerine kira yardımı yapacağını açıkladı.DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, seçildiğinde kirada oturan Çekmeköy sakinlerine kira yardımı yapacağını açıkladı.

DP Çekmeköy adayından kira yardımı projesi

DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, seçildiğinde kirada oturan Çekmeköy sakinlerine kira yardımı yapacağını açıkladı.

DP Çekmeköy belediye başkan adayı Hüseyin Avni Sipahi, seçildiğinde kirada oturan Çekmeköy sakinlerine kira yardımı yapacağını açıkladı. Sipahi belediye başkanı olduğunda kiranın yarısını belediye bütçesinden ödeyeceklerini belirterek tüm projelerini noterde tasdik ettirdiğini bildirdi.
’Kiracıya hayat ev sahibi rahat’ ismini verdiği proje dışında tüm projelerini başkanlığı döneminde yapacağına dair notere taahhütte de bulunan Sipahi, "Başkanlığımız döneminde mutlu bir Çekmeköy oluşturacağız. Kiracı ay sonunda kirayı düşünmeyecek. Ev sahibi içinde bu bir rahatlık olacak. İnsanlara hem kira yardımında bulunurken ev hanımlarına da evlerinde çocuklarına bakarken iş imkanı sağlayacağız" dedi.

Notere taahhütte bulundu
Vaat ettiği projelerini seçildikten sonra yapacağına dair notere taahhütte de bulunan Sipahi, "Vatandaşın nefes almasını sağlayacağız. Belediyenin yıllık 280 milyon TL bütçesinden yapacağım 3 milyon TL’lik kira yardımı bizleri batırmaz. Bu bütçe zaten Çekmeköy halkına ait" diye konuştu.
İnsanlara kira yardımında bulunurken ev hanımlarına da evlerinde iş imkanı sağlayacaklarını da belirten Sipahi, "’Atölye evimde, para cebimde’ projemizle de ev hanımlarını iş sahibi yapacağız. Ev hanımları bu sayede ev bütçesine katkıda bulunacak. Evlerine; gıda ve giyim gibi ürünler bırakıp işlemelerini isteyeceğiz. Karşılığında da ev hanımları para kazanacak" dedi.

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