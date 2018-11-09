HABER

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.11.2018 15:57 | Son Güncelleme

"70 yılı aşan bir siyasi varlık olarak Demokrat Parti de tüm teşkilatlarıyla beraber önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanmaktadır"

DENİZLİ (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Gültekin Uysal, 70 yılı aşan bir siyasi varlık olarak DP'nin de tüm teşkilatlarıyla yerel seçimlere hazırlandığını söyledi.

Uysal, Denizli Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında yerel seçimleri iktidarın denetlenmesi adına önemli bir eşik olarak gördüklerini belirtti.

Bu seçimlerin Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimin ikliminden çok bağımsız olmadığı kanaatini taşıdığını dile getiren Uysal, şöyle konuştu:

"DP olarak 24 Haziran seçimleri öncesi ifade ettiğimiz gibi Türkiye'yi iki kutupluluğa mahkum etmemek, Türkiye'de vatandaşın gerçek gündemini konuşacak bir siyasi iklimin hakim olmasını her daim birinci önceliğimiz olarak tayin ettik. Bu açıdan baktığımızda da önümüzdeki süreçte elbette 70 yılı aşan bir siyasi varlık olarak Demokrat Parti de tüm teşkilatlarıyla beraber önümüzdeki yerel seçimlere hazırlanmaktadır."

Yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacaklarına yönelik soru üzerine Uysal, bir önceki seçimde "millet ittifakı" olarak ortaya koydukları tavra benzer birtakım birlikteliklerin sağlanması konusunda kendilerine de talep olduğunu söyledi.

Uysal, sözlerini şöyle tamamladı:

"Önümüzde makul bir zaman dilimi var. Bütün partiler kendi kurullarında vatandaşlarımızın taleplerini de göz önüne alarak elbette bir değerlendirme yapacaktır. Yerel seçimin genel seçimle bütünleşen bir havası var. Bunun icabı olarak bu beklentileri karşılamak noktasında bir yandan kendi hazırlıklarımızı yapacağız ama öbür tarafta bu ortak paydaların daha da genişletilmesi adına olumlu tavrımızı sürdüreceğiz. Türkiye'de oluşan bu iklimin, toplumsal muhalefetin meşru alanını genişletmek noktasındaki taleplere de siyasi partilerin çok kayıtsız kalmayacağı kanaati içindeyim."

PARTNERÜnlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...Ünlü diziye damga vuran sevişme sahnesi daha yayınlanmadan...
CHP'li Kaya'dan Öztürk'e tepkiCHP'li Kaya'dan Öztürk'e tepki
İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladıİYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti DP gültekin uysal seçim siyaset Yerel

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Bayrampaşa Kaymakamlığı'nda kendini vuran kadın polis memuru hayatını kaybetti

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

İbrahim Tatlıses'ten eski eşi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklifi

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken an! Bakan'a döndü ve...

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Devlet Bahçeli'den sert çıkış: Sabrımızı zorluyor

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Seçime aylar kala Melih Gökçek harekete geçti! Çarpıcı anket sonuçları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

İYİ Partili Temizer'den ses getirecek açıklamalar! 'AK Parti ve CHP'nin senaryosu' deyip sıraladı

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

AK Parti'de kulisleri hareketlendiren yerel seçim iddiası!

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?

MHP'nin İstanbul adayı kim olacak?

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Kılıçdaroğlu: İstediğim gibi hareket ederim diyen partiden gider

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

Meral Akşener'den gündemi sallayan iddia: AK Parti ile HDP...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.