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DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Sakarya'da

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.03.2019 15:10 | Son Güncelleme

Uysal, partisinin Kaynarca İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi, partililerle bir araya geldi

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, partisinin Kaynarca İlçe Başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Parti otobüsünden ilçe halkını selamlayan Uysal, daha sonra açılışını gerçekleştireceği Demokrat Parti Kaynarca İlçe Başkanlığına geldi.

Uysal, burada yaptığı konuşmada, mübarek günde partililerin huzurunda olduklarını söyledi.

Dualarla beraber hayırlı bir başlangıç yaptıklarını belirten Uysal, "İnsanımıza hizmet etmek noktasında dünden bugüne taşıdığımız, yarınlara devredeceğimiz bu hizmet bayrağını, hayırla milletimize hizmet etmeyi sonrasında da emanet etmeyi yüce Yaradan nasip etsin diyorum."şeklinde konuştu.

Uysal, bu zamana kadar hizmet edenleri minnet ve şükranla yad ettiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kurucularımız başta Cumhurbaşkanımız Celal Bayar, şehit Başbakanımız Adnan Menderes ve bakanlar Polatkan, Zorlu olmak üzere büyük liderlerimiz rahmetli cumhurbaşkanlarımız Turgut Özal, Süleyman Demirel olmak üzere bu hizmet kervanında hizmet etmiş tüm dava arkadaşlarımızı rahmetle yad ediyorum."

Uysal, daha sonra partililerle bir araya geldi.

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Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal

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