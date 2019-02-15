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DP Genel Başkanı Uysal, CHP'den istifa eden Kocadon ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 16:12 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa edip partisinin saflarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum'da bir araya geldi.

Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP'den istifa edip partisinin saflarına katılan Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Bodrum'da bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan Uysal, "Milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah 19 Şubat Salı günü itibarıyla Muğla'da açıklayıp, çok net bir şekilde milletimizle paylaşacağız" dedi. Bugün Bodrum'a gelen DP lideri Gültekin Uysal, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ile Konacık Mahallesi'ndeki restoranın toplantı salonunda yaklaşık 2,5 saat süren görüşme yaptı. Toplantıya DP Genel merkez, il ve ilçe yöneticileri de katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantı sonrası açıklama yapan Gültekin Uysal, "Ülkemiz çok kritik bir seçim sürecinde, bizler de milletimizin derinden bir nefes alabilmesi adına makul çoğunluğun sesi olacak bir tavır ve anlayış içerisinde mücadelemizi vermek için azami gayret gösteriyoruz. Muğla tabii ki özel bir vilayetimiz, Bodrum da özel bir ilçemiz. Demokrasinin ve Cumhuriyetin değerlerini sinesinde eritmiş, bunların değerini iyi bilen önemli bir büyükşehrimiz. Burada değerli Başkanımız Mehmet Kocadon'u ziyaret ettik, belirli değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah 19 Şubat itibarıyla, Muğla'mızın özlemini giderecek gerekli açıklamaları hep beraber yapmayı düşünüyoruz, umut ediyoruz. Muğla'mızın her ilçesinde de adaylarımızla beraber inşallah milletimizin huzurunda olacağız. Bu noktada milletimizin hasretini bitirmek istiyoruz" dedi. "Özlemlerimizden daha çok korkular üzerinden Türkiye'de siyasal dizayn yapmaya çalışanlara karşı ne Türkiye'mizin ne Muğla'mızın ne Bodrum'umuzun mahkum olmadığını hep beraber ortaya koymak istiyoruz" diye sözlerini sürdüren Uysal, şunları kaydetti: "Muğla'mızın her noktasında izi olan ve beraber bulunduğumuz değerli milletvekillerimiz, değerli arkadaşlarımız, bütün dava arkadaşlarımızla ve ay yıldızlı bayrağın altında yaşama iradesi koymuş, bu değerleri paylaşan tüm insanlarımız ile kucaklaşmak istiyoruz. Bunu da ülke adına, milletimiz adına, işlemeyen Türk demokrasisi adına bir fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu vesile ile bugün de değerli Başkanımızı ziyaret ettik. Zaten siyasetin içerisinde acıları da sevinçleri de beraber yaşadık, bugün de böyle bir güzelliği beraber paylaştık. Milletimiz için hayırlı kararlar alacağımız günleri inşallah 19 Şubat Salı günü itibarıyla Muğla'da açıklayıp, çok net bir şekilde milletimizle paylaşacağız." Toplantının ardından ilçeden otomobiliyle ayrılan Gültekin Uysal'a üzerinde 'Mehmet Kocadon' yazılı beyaz atkı hediye edildi.

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