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  4. DP Genel Başkanı Uysal, Gaziantep'te partisinin il kongresinde konuştu:

DP Genel Başkanı Uysal, Gaziantep'te partisinin il kongresinde konuştu:

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

"Birileri gibi 'Libya'da ne işimiz var' demiyoruz. İktidarın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz ama uygulamalarına baktığımıza ister istemez birtakım endişelerimizi de milletimizle paylaşmaya ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ettik"

GAZİANTEP (AA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Libya tezkeresini desteklediklerini ancak bazı endişeleri de olduğunu söyledi.

Uysal, bir restoranda gerçekleştirilen partisinin 13. il kongresinde yaptığı konuşmada, Kanal İstanbul Projesi tartışmalarına değinerek, bunların yerine deprem gerçeğinin konuşulması gerektiğini belirtti.

Libya tezkeresine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye düşmanca emellerini ortaya koymuş İsrail, ABD, Mısır, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri Kıbrıs mevzubahis olduğunda Rum kesimi ve Yunanistan'la beraber nasıl bir hattın oluştuğunu, Türkiye Libya'yla ilgili adım attığında bu gerçeği gördük. Libya'ya asker gönderme noktasında TBMM'de Cumhurbaşkanımıza sınırsız yetki verdik. Umarım ne Türkiye'ye karşı bir sabotaja imkan verilir ne de bir Mehmetçiğimizin burnu kanar. Demokrat Parti olarak, birileri gibi 'Libya'da ne işimiz var' demiyoruz. İktidarın ne yapmaya çalıştığını biliyoruz ama uygulamalarına baktığımıza ister istemez birtakım endişelerimizi de milletimizle paylaşmaya ve sorumluluğumuzu yerine getirmeye gayret ettik. Türkiye'nin Libya ile gerçekleştirdiği deniz yetki alanlarının sınırlandırılması antlaşmasını çok değerli bulduğumuzu ifade ettik."

Türkiye'de yanlışla yarışan iktidar ve muhalefet anlayışı olduğunu savunan Uysal, "Muhalefetin hakim anlayışı var. Bunlar gitsin, bunların yaptığı usullerle biz bu devleti yönetelim, biz bu usulsüzlükleri, yolsuzlukları yapalım. Maalesef bu anlayış arasına sıkışmıştır. Türkiye'nin yapısal, bütün derinliğe tekabül edecek akla ve kadroya ihtiyacı var. Türkiye'yi en geniş ortak paydada buluşturacak, ötekisi olmayan, nimet ve külfet dengesini yeniden kuracak demokratlara ihtiyacı olduğunu ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Tek listeyle gidilen seçimlerde Mustafa Uslu, il başkanlığına seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Demokrat Parti Gaziantep genel kurul gültekin uysal

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