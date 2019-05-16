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DP Genel Başkanı Uysal: İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldık

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 21:08 | Son Güncelleme

DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.  DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı.

DP Genel Başkanı Uysal: İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldık

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- DEMOKRAT Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine katılmama kararı aldıklarını açıkladı.
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, 23 Haziran'da tekrarlanacak olan İstanbul seçimlerine katılmayacaklarını açıkladı. Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
''Demokrat Parti olarak YSK tarafından iptal edilen ve 23 Haziran’da yenilenecek olan adeta '2. Tur' hüviyetindeki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine hem teşkilatımız hem de yetkili kurullarımızda yaptığımız değerlendirmeler neticesinde katılmama kararı almış bulunmaktayız."

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